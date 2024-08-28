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海洋公園專訪丨構思擴建新大熊貓館　龐建貽：覓政商出資雙軌並行

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海洋公園主席龐建貽表示，公園暫時財政穩健，會尋求政府及商界支持擴建新大熊貓館。（曾耀輝攝）

海洋公園喜迎大熊貓龍鳳胎，中央送港一對大熊貓亦下月抵港。海洋公園主席龐建貽接受TOPick專訪表示，已着手為擴建大熊貓新館研究選址及籌集資金方案，不排除同政府商討資助，亦會尋求商業合作。另會為6隻大熊貓塑造全新IP（知識產權），全力策動大熊貓經濟。

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海洋公園先後獲中央送贈新一對年輕大熊貓，以及8月15日迎來大熊貓盈盈誕下龍鳳胎；龐建貽接受專訪表示，公園上下都十分開心，「我都不知道叫做雙喜臨門還是四喜臨門，看你要算一對還是一隻（計算）。」

家姐較大隻　細佬背現黑色「小背心」

接連兩件喜事，他直言「你說那個時間的巧合，真是個天送的，沒有人可以安排到。」尤其「家嫂」盈盈高齡產子，龐坦言每年四川專家都來港檢查照料，因為曾經試過假懷孕及流產，加上好遲才可檢查作實，原本今年「都沒有甚麼特別的期望」，因此盈盈成功誕下一對子女，令全城相當驚喜及感動。

一對港產大熊貓寶寶出生踏入第13天，龐建貽透露兩姐弟總算穩定下來，並開始長出黑白毛色；家姐較細佬大隻小小，但細佬黑毛特別濃密，黑眼圈黑耳仔，背部有如穿上黑色「小背心」。

全城期待探望一對大熊貓寶寶，但園方指，參考澳門一對雙胞胎寶寶2016年出生後，相隔半年才正式與公眾會面，相信港產大熊貓不會少於此時間。按照一對寶寶8月15日出生，換言之，市民最快明年2月中才有機會見到牠們。

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喜上加喜是天意　稍後公開徵名

公園未來數月會為4隻新成員徵名，有網民笑言直接叫「家姐」及「細佬」夠親切，龐建貽笑指叫法很熟悉，但總要有自己名字，希望市民幫牠們想一個好名字。

由於大熊貓在兩三歲後會獨居，龐建貽說，籌建新館需時，現時已要開始構思；首先安安佳佳舊居「四川奇珍館」正翻新，加裝新攀爬架及植物，讓新來港大熊貓入住；而樂樂盈盈一家四口現居於「大熊貓之旅」，未必適合施工翻新。他說團隊正構思大熊貓館擴建方案，新館會加入數碼化及沉浸式體驗、大熊貓大自然生活，以至寶寶成長歷程等，「我想是全套的，亦都是全方位的。」

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擴建大熊貓館未定選址　舊館增攀爬架迎送港大熊貓

而原址擴建或另覓地點，及安排在山上或山下，都未有定案，「如果一個館住了6隻，即是要有6個區域，那你要的地方就頗大了，即是代表有些現有的設施可能要拆掉。當然有些舊的設施是需要拆的，但是在哪一個位置呢？又是否代表現在現成的這兩個館不用呢？又是有太多變數，好像在砌圖一樣，所以未有真實的方案。」不過他說，不會考慮選址「香港老大街」，「老大街我們有很好的迷人光影裝置，所以那裡又未必想拿走，同時那裡亦是通往纜車站，所以每一個位都有它的用途，但是怎樣去改建，或者令到行人方便的通道，這些真是靠他們（公園團隊）高人去想想。」

強調財政穩健營運　冀大眾支持保育工作

公園如今養6隻大熊貓開支大增，又要搵錢擴建，龐建貽表示公園暫時財政穩健，已還清商業借貸；至於兩筆共54億元政府借貸，早年通過重生方案的撥款時，已延至2028年起償還。龐強調，疫後入場人數及收入增加，

「現在是足夠錢去營運……暫時在財政方面不是那麼擔心。」

海洋公園去年度入場回升至240萬人次，按年升45%。園方表示，今年首7個月入場旅客按年升近9成，當中內地客及海外客分別按年增9成及8成，料10月哈囉喂全園祭，加上大熊貓新成員加入，會吸引更多遊客到訪。

不過政府早年兩度撥款共逾百億元救亡，曾表示未必再「泵水」予海洋公園；惟如今要養6隻國寶，早前文體旅局局長楊潤雄亦鬆口︰「我認為這些金錢，從政府角度也要協助解決。」

研覓政府資助　爭取商業投資合作

至於是否要問政府撥款擴建，龐建貽說︰

「我想最重要是我們想到最好的方案，接着才再衡量資金的需求；但是上星期楊局長也說過，會繼續支持海洋公園的工作……所以我相信無論政府也好，市民大眾也好，都會繼續支持海洋公園，做好我們對大熊貓保育這方面的工作。」

他表示會「雙軌走路」，不排除探討政府資助，亦會尋求商業合作，公園董事局會同政府商討。

龐建貽重申，「暫時我們覺得我們是配合到財政方面，因為始終有人手在這裡，亦都有兩個館在這裡，可以去安置到我們的大熊貓。接下來一路其實都會和不同的機構談，看看怎樣可以再幫海洋公園。」

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據悉政府無落閘　惟撥款言之尚早

至於當局會否再「開綠燈」撥款支持公園擴建大熊貓館？據了解，當局認為目前應集中照顧大熊貓寶寶健康成長，是否再撥款言之尚早，但理解到擴建大熊貓新居所需時，因此會檢視其財政狀況，例如大熊貓經濟是否見效、商界會否投資在大熊貓商機等，適時會同海洋公園商討有關安排。

推動大熊貓經濟　重塑IP料帶來可觀收入

海洋公園另一要務，是發展大熊貓經濟，參考日韓等成功經驗，外界認為絕對有利。龐建貽表示，現時會按每隻大熊貓的性格，重新塑造其動物大使形象，已同不同製作單位及商業機構接洽，藉着大熊貓IP，推出更多商品、餐飲、活動、商業及酒店等合作，相信「絕對幫海洋公園帶來一些可觀的收入」，他指大熊貓會令整個香港經濟有得益。

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龐建貽又重申，除了大熊貓經濟，公園會繼續做好保育教育工作，冀得到社會各界支持，

「我們真是不遺餘力，亦都很用心去做，亦都覺得香港我們貢獻很多給社會，所以大熊貓保育這方面更加我們覺得是值得支持，亦都希望政府繼續去資助我們。」【下一頁】

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記者：吳雋妍、陳麗娜

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