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海洋公園專訪丨至少半年後可探大熊貓寶寶　限參觀人流不設抱抱活動

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海洋公園主席龐建貽表示，開放參觀新大熊貓初期，要限制入館人流。 （曾耀輝攝）

全城引頸期盼見港產大熊貓，園方表示，參考澳門一對雙胞胎最少半歲才與公眾見面，主席龐建貽建議市民及遊客先探訪新一對年輕大熊貓止癮。為免開放參觀初期太多人會「嚇親」大熊貓，會限制參觀人流，未來亦不會設抱抱大熊貓活動。

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全城期待探望一對大熊貓寶寶，但園方指，參考澳門一對雙胞胎寶寶2016年出生後，相隔半年才正式與公眾會面，相信港產大熊貓不會少於此時間。按照一對寶寶8月15日出生，換言之，市民最快明年2月中才有機會見到牠們。

新來港大熊貓年輕活潑　不會冷待料快圈粉

至於中央贈港的兩隻大熊貓將於9月底前來港，牠們抵港後要隔離檢疫及適應新環境，預計12月可與市民見面。龐建貽建議，在一對大熊貓寶寶與公眾見面前，市民先探訪一對新的年輕大熊貓，

「新熊貓年輕活潑好動，動作一定比初生嬰兒多，畢竟嬰兒這麼小，未必有很多時間給你看。」

雖然現時公眾較多關注大熊貓寶寶，但他強調新的兩隻大熊貓都有非常大的吸引力，園方不會怠慢一對新來的大熊貓，「國家級的禮物怎麼會冷待呢。」他說，相信市民見到新大熊貓後，一定被牠們「圈粉」。

「全香港人摸一次都唔掂」　推社交專頁考慮直播

龐又預告，為免大量遊客參觀「嚇親」國寶，開放參觀初期會限制人流，讓大熊貓慢慢適應，但未定是否採用預約制。他又指，未來不會安排大熊貓與公眾親身接觸，形容「全香港人摸一次都唔掂」，而四川當地早年都取消了抱抱大熊貓活動，強調以動物福祉為先。他又預告，盈盈樂樂一家四口不會與新一對大熊貓同住，笑言只有網上直播才能見到6隻大熊貓「同框」。

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他更透露，為滿足公眾對大熊貓寶寶的好奇心，早前在IG、小紅書、抖音等開新專頁，不時更新一對寶寶最新相片及短片，至今流量大增。龐又笑言，留意到日韓的大熊貓「明星」，而韓國飼養員同大熊貓互動片段更有不少followers；他指海洋公園現時都有在IG播放飼養員介紹園內動物日常生活，坦言有關做法值得借鏡。

另外，盈盈以19歲高齡誕下龍鳳胎，相當人類57歲，創下最高齡大熊貓產首胎的紀錄；龐建貽說，未來會與大熊貓保護研究中心進行研究，料不少海外動物園都有興趣同海洋公園交流。【下一頁】

記者：吳雋妍、陳麗娜

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