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海洋公園專訪丨山上歷險區今年內公布招標結果　變身度假區玩足4日

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 38 分鐘前

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海洋公園主席龐建貽表示，新主題區落成後，可延長遊客逗留時間。（曾耀輝攝）

海洋公園早年在「重生方案」大減擴建規模，其中山上歷險主題區已完成招標，公園主席龐建貽透露，將在今年內公布招標結果，現時未確定落成時間表，詳情容後公布。他說，相信連同大熊貓、機動遊戲、水上樂園、遊學和科研團、以及兩間酒店，遊客玩4日3夜都沒有問題，更鼓勵市民買年票入場探大熊貓。

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海洋公園2012年完成大型重建計劃後，一直缺乏大型新設施，至2018年擬推全新定位，惟2020年提出106億元擴建計劃觸醮，更揭示債務纏身，最後港府兩度出手撥款救亡，而擴建計劃亦要重新檢視，原本發展山下零售區及山上歷險區，但疫情及旅遊市場轉變，山下零售區流標後未有新計劃。早前龐建貽表示，因應迎接4隻新大熊貓，山下零售區計劃擱置，會重新構思。

歷險區招標結果再延後公布　正磋商細節

至於山上歷險區，園方去年3月就項目展開招標，選址靠近已退役的「越礦飛車」附近，將由中標公司設計、建造和營運（BOT），去年12月結束招標。園方曾透露多國營運商有意入標，或引入飛索及笨豬跳等活動，期望最快在今年動工及落成。龐建貽今年初曾表示將在首季公布，但至今未有消息。

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龐建貽向本報表示，將會項目已經進入最後階段，現正與未來的營運商磋商細節，今年內公布最新安排。他更表明，不會安排大熊貓新居在歷險主題區內。

打造為全方位度假區　鼓勵買年票入場探熊貓

龐又指，海洋公園未來將有6隻大熊貓，結合機動遊戲、水上樂園、保育教育及研學活動，以及園內兩間酒店，未來公園會打造成全方位度假區，適合不同年齡一起寓學習於娛樂，

「（玩）4日3夜都可以，是一個綜合型的度假區……很適合男女老幼一齊來玩。」

他又指，現時入園年票有推廣優惠，今年9月30日或以前同時購買2個或以上全年會籍，即可享85折，呼籲市民購年票入園探熊貓。

記者：吳雋妍、陳麗娜

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