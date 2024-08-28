東張西望丨苦主慘遇存鈔機「食錢」　表示要報警後獲銀行火速跟進

▲ 《東張西望》再報導存鈔機「食錢」的事件！

繼苦主林先生回應網民質疑他是否在存鈔期間「跌錢」後，昨晚（8月27日）的《東張西望》就再報導存鈔機「食錢」的事件，有另一名苦主劉先生就以親身經歷來證明存鈔機也有機會出錯！

東張西望｜櫃員機入10萬變9萬惹網民質疑 苦主激動回應：你當我係幫自己

東張西望丨存鈔失3萬8

劉先生在電話訪問中表示有看「三萬變三千」的事件，說：「變咗可能大眾都會覺得係咪呢個林生又呃銀行啊？我同林生冇接觸過，我唔知道件事係咪真確啦，但係我本人係曾經發生過同林生一模一樣嘅事件。」

他講述事發經過稱：「當時係7月3號，我都係帶住十萬蚊現金去嗰啲入錢機度入錢，當時我喺屋企數咗，confirm一定係有十萬蚊，嗰部機我哋平時都入開，都知道點入嘅，程序上係冇問題。」

劉先生續說：「存鈔機突然暫停使用，但突然嘔返錢，就明顯少咗，因為十萬蚊，全部一千蚊紙，其實有一定嘅厚度，佢就好明顯少咗大概三分之一，咁我即時點數，發現咗少咗三萬八千蚊。」

他發現有奇怪的地方，就是當取走退回的鈔票後，存鈔機就回復正常運作。

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東張西望丨苦主曾打算報警

劉先生見存鈔機「食錢」，就馬上聯絡銀行，銀行職員指需在下班後由後勤人員打開存鈔機來查看有否「食錢」，銀行職員回覆他指需時7個工作天。

翌日早上，銀行職員向他說：「機已經開咗，但仲未confirm到係食咗你錢。」劉先生回應：「我話我30分鐘之後就過去分行，我就報警處理，因為我話唔知清機、開機嘅同事會唔會攞咗錢。」

他指銀行職員在20分鐘後再致電給他，對方指：「劉生，你唔駛過嚟，搞掂咗，3萬8，確認咗，入返落你戶口。」

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東張西望丨苦主認為應有第三方介入

劉先生認為不應只是銀行層面作處理，指「銀行單方面話你冇得睇CCTV、冇收過你筆錢，咁個客真係入咗錢，對入咗錢嘅客都好唔公平，所以，我覺得如果有第三方或者執法機構去介入，可能件事會推進得快少少。」

他續表示：「我哋係真係入錢落去，但部機有時咁啱跳一跳，事實上都會出錯。」

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