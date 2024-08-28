日本食人菌｜日本食人菌疫情升溫逾1300宗至少250人亡　這3地高危專家教4招自保【附6類高危人士】

▲ 日本食人菌疫情升溫，逾1300宗至少250人亡，這3地高危專家教4招自保。

【食人菌／STSS／甲型鏈球菌／中毒性休克綜合症／日本／東京／大阪／傳染病】日本「食人菌」疫情持續升溫，據日本傳媒報道，自年初至今全國報告病例達1333宗，釀至少250人死亡，患者大多集中於城市地區，如東京都、大阪府。當局呼籲民眾勤洗手、清潔傷口、戴口罩，以防止疾病傳播。

最新影片推介：

食人菌｜日本3地區高危

據《產經新聞》報道，由有「食人菌」之稱的溶血性鏈球菌引起、死亡率約30%的爆發溶血性鏈球菌感染（STSS）患者數量正在增加，特別是在城市地區，如東京都、大阪府等較為集中。

報道指出，今年以來日本全國病例達1,333宗，創歷史最高數字，造成至少250人死亡，遠多於2023年的163人。截至8月11日，東京都達184宗病例，神奈川縣91宗，截至8月18日，大阪府也有76宗病例。

食人菌｜​​​​​​​透過傷口或飛沫感染

根據日本國家傳染病研究所，引發STSS個案的鏈球菌可分為A、B、G型，而在今年個案中，有六成以上的感染病例屬「爆發A型溶血性鏈球菌」，高於往年的三至五成。

截至6月16日，感染爆發A型溶血性鏈球菌的656人中，有288人是透過傷口感染，為最常見感染途徑，59人透過飛沫傳染。

日本厚生勞動省表示，目前沒有有效的疫苗，並敦促民眾洗手、清潔傷口、戴口罩，以防止疾病傳播。

更多相關報道：遊日注意丨日本「食人菌」案例破千宗 6類傳染病全國大爆發 專家籲勿去1地點教4招自保

食人菌48小時可奪命

食人菌，又名甲型鏈球菌是一種常見的細菌，通常透過飛沫和接觸傳播。感染A型鏈球菌的患者，會出現高燒、四肢腫脹和喉嚨痛等症狀，最快可能在48小時內導致多個臟器衰竭，進而引發休克死亡。

由於鏈球菌毒性休克症候群嚴重時，可能會導致患者四肢壞死，因此也被稱為「食人菌」。鏈球菌毒性休克症候群好發於老年人，而死亡率則高達30%至50%。

食人菌｜常見症狀

本港感染及傳染病科專科醫生曾祈殷接受訪問，指出感染食人菌7大常見症狀：



















食人菌｜6大高危人士

台大醫院小兒感染科醫生黃立民表示，甲型鏈球菌是環境中一直存在的細菌，除飛沫傳染外，若有人碰觸到帶菌患者的口水，再去抓皮膚，此菌就有可能透過皮膚破損深入皮下組織或肌肉。他指，一般人感染此菌可以用抗生素治療，大多可以康復，但若是幼兒、長者、糖尿病患者、洗腎患者、癌症患者與身上有傷口等身體較虛弱的人，一旦感染容易致命。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

食人菌｜外遊4招自保法

香港呼吸系統專科醫生梁子超接受訪問時，則懷疑日本近期多種傳染病的爆發極可能與新冠疫情後，市民對衛生防護開始鬆懈有關。他解釋指新冠疫情期間，市民衛生意識十分強烈，加上長期戴口罩，因此令上呼吸病毒感染機會大大降低；疫情過後，市民開始鬆懈，，不會再像以往「罩不離口」，自然會令細菌有機可乘。

至於傳染病防範措施方面，梁子超指對於手足口病，還是甲型鏈球菌，預防方法大致相近，提醒有意去日本人士可以注意呼吸道及傷口性的防範，並指一有輕微症狀，便需儘快求醫，因為抗生素「盤尼西林」對病毒初期發病時仍是相當有效。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5