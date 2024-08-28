劉謙患癌丨48歲魔術師劉謙親證患肺腺癌　為工作延遲接受手術治療

▲ 48歲魔術師劉謙患肺腺癌。

現年48歲、曾任TVB《魔法擂台》評審的魔術師劉謙近年被疾病纏身，因創業受挫而引起抑鬱症狀，日前他更親揭患肺腺癌，並交代最新情況！

58歲林利最新近況曝光 大腸癌病癒憔悴現身

劉謙親揭患肺腺癌

日前，有台灣媒體訪問準備錄製綜藝節目的劉謙，問到其健康狀況，劉謙表示：「確實罹患肺腺癌，已於2月中做完手術。」

他指自己是在3、4年前接受健康檢查時發現肺部中後長了結節，在今年春晚表演前接受例行檢查就發現患上肺腺癌零期。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

劉謙為工作延遲接受手術

醫生向劉謙表明「預測遲早會變壞」，劉謙就想著在完成春晚（今年2月）的演出才接受手術，免影響春晚的安排。男星任鲁豫爆料，劉謙離開春晚會場時，曾含著眼淚跟他說：「估計以後再也參加不了春晚了。」

現時的劉謙已戒煙多年、需定期接受手術後的覆診。

最新影片推介：梁靖琪專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5