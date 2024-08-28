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48歲魔術師劉謙親證患肺腺癌　為工作延遲接受手術治療

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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48歲魔術師劉謙患肺腺癌。

現年48歲、曾任TVB《魔法擂台》評審的魔術師劉謙近年被疾病纏身，因創業受挫而引起抑鬱症狀，日前他更親揭患肺腺癌，並交代最新情況！

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劉謙親揭患肺腺癌

日前，有台灣媒體訪問準備錄製綜藝節目的劉謙，問到其健康狀況，劉謙表示：「確實罹患肺腺癌，已於2月中做完手術。」

他指自己是在3、4年前接受健康檢查時發現肺部中後長了結節，在今年春晚表演前接受例行檢查就發現患上肺腺癌零期。

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劉謙為工作延遲接受手術

醫生向劉謙表明「預測遲早會變壞」，劉謙就想著在完成春晚（今年2月）的演出才接受手術，免影響春晚的安排。男星任鲁豫爆料，劉謙離開春晚會場時，曾含著眼淚跟他說：「估計以後再也參加不了春晚了。」

現時的劉謙已戒煙多年、需定期接受手術後的覆診。

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