對付關節「喀喀聲」 拒絕未老先衰星級主持Jeannie教你3招防退化! 

根據世界衞生組織統計，每5個成年人就有1個患有慢性痛症¹，2024年香港更有研究指3000多位受訪者中，逾4成人有三個月或以上的長期痛症問題²，慢性痛症已變成香港普遍的都市病。如果你的關節經常出現喀喀聲，再伴隨疼痛感，代表你的筋骨關節有可能已經退化！筋骨關節退化其實與年齡無關，而是跟你日常的生活習慣息息相關，即睇自己有無以下壞習慣。

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長時間維持錯誤姿勢或反覆做出錯誤動作會導致筋骨關節勞損、腫脹或紅腫，令運動範圍受限，引發各種痛症不適。

Jeannie莉莉菇星級真實用家見證

3招令關節輕鬆 無再喀喀聲

Jeannie莉莉菇身為電視台和電台主持人，日常生活忙碌，放假時喜歡跟朋友或者媽媽去行山，Jeannie亦從小學習芭蕾舞，熱愛運動。她表示日常工作令肩頸肌肉繃緊僵硬，做運動的時候手腳關節會出現喀喀聲，有一次更因為姿勢不正確加上熱身不足而拉傷了肌肉，為了改善以上情況，她教大家用以下3招︰

1. 選擇天然成分的保健品修復及保養關節

眾多關節保健品之中，「位元堂活絡通」成分天然，內外修復關節問題，內服天然草本舒痛配方的「活絡通」，調補肝腎由根源改善氣虛、血滯、痰濕和氣血不足的6大關節問題：痛、脹、酸、痺、僵、麻。

位元堂活絡通

● 天然草本舒痛，暢通關節經絡

● 配方加入修補關節之軟骨素及葡萄糖胺有助軟骨增生

● 7日：改善筋膜疼痛有效率達91%³

● 6星期：上肢麻木等不適徵狀基本消失，總有效率達93%⁴

● 持續7年以上有關節問題人士改善持續晨僵、關節肌肉酸痛、麻木腫脹、屈伸不利等不適¹，總有效率達92%⁵

加上外用「舒筋活絡油」快速紓緩各種關節疼痛、腫脹等不適。採用真材實料，加上獨特炮製工藝，將原藥材研磨溫熱浸漬，釋出精華，增強藥效！

位元堂舒筋活絡油

● 真材實料有效驅風活血、鎮痛消腫、行血散瘀

● 傳統工藝炮製，蘊含血竭、人工麝香、沒藥及乳香等藥材

● 不含樟腦及松節油

● 香港中成藥註冊產品-HKC-17652，安心可靠

2. 每天運動或拉筋至少1小時

每天運動或拉筋可以提升整體健康，例如經常拉筋能幫助放鬆緊繃的肌肉，增強關節的靈活性，做運動或健身又有助改善體態，減少腰背痛和肩頸痛。為了令自己更容易堅持，我會每天早上運動30分鐘，晚上拉筋30分鐘。

3. 保持正確姿勢

養成良好正確的姿勢，不論是坐、站立、行走、工作，還是運動時，正確的姿勢都能減少肌肉和關節的壓力，預防不適和損傷。平日使用手機時，避免長時間低頭，盡量將手機抬高至眼睛水平，減少頸椎負擔。

即日起至9月13日於位元堂門市、網店有限時體驗優惠，活絡通+舒筋活絡油1+1組合有83折優惠，更有活絡通+安宮牛黃丸$1,000組合可以選購，想修復及保養關節就要把握機會啦！

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Reference:

1. https://www.med.cuhk.edu.hk/tc/press-releases/cuhk-jockey-club-pain-relief-project-for-the-seniors-preliminary-data-shows-90-of-interviewed-elderly-have-at-least-two-pain-sites

2. https://www.hksh-hospital.com/sites/default/files/publications/zh-hant/c270f673437af344c7f58124635b1643.pdf

3. Clin. J. of TCM. 2020,32(12), 2381-2384

4. Clin. J. of TCM. 2014,6(17), 96-97

5. CJGMCM. 2020, 35(7), 968-971

（特約）