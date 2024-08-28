Juniorversity狀學堂愉快學習打好英文根基  比人學快2年達Band 1英語水平

幼稚園至小學是學習語文的黃金時期，但本港傳統英語教育模式，一般都傾向催谷操練，成效往往不如預期。ABC Pathways Group旗下「劍橋英語及拼音教學中心」狀學堂是ABC Pathways School的姊妹學校，就提倡愉快學習「Happy Learning」，以無催谷、無操練的小班教學模式，讓學童在遊戲中愉快學習。家長們都一致表示，子女參加狀學堂課程後，英語讀、寫、聽、說能力不但有所提高，孩子們更愛上英文，培養自主學習和看英文書的習慣，完成課程後，英語水平達Band 1程度，比同級同學更高水平！

▲ 為學生打造「無壓力、無考試、無默書」的學習環境，卻能讓學生有好成績。

提升子女英語能力 輕取劍橋試滿分



狀學堂是「劍橋大學出版社」在香港唯一教育合作夥伴，課程以劍橋課程和考試為本，助學生打好英文根基。其中，「Read4Fun拼音讀寫課程」主要針對學生默寫、閱讀及寫作，Helena及Selena兩姐妹在報讀課程後，英語水平都突飛猛進，二人今年9月分別升讀小三及K3，母親表示：「課程助她們打好拼音基礎，提升她們串字和讀寫能力，讓她們輕易銜接小學課程。」

姐姐Helena先後兩次在劍橋英語考試，包括Starters及Movers都取得15盾滿分佳績，在朗誦比賽同樣有出色表現。母親大讚：「狀堂學課程能幫助她打好基礎，對長遠英文學習有莫大幫助。」而媽媽看到狀學堂的成效後，妹妹Selena亦在K2時一同報讀課程，希望在升小學前打好英文基礎，現在二人在街上看到英文單詞，都會嘗試用拼音拼出，將學習融入生活。

▲ Helena多次參加英語公開試及比賽，並獲取佳績。

打好英文根基 校內試得心應手



今年升讀小四的Kimmi是屯門分校第7位學生，入讀狀學堂已經第五年，一直對狀學堂的教學非常有信心。母親表示，最初是在幼稚園同學家長介紹下認識狀學堂，為女兒報讀劍橋英語證書課程，「女兒上課兩至三個月後英語已有明顯進步，有外國人口音，一年後她的英文能力更是脫胎換骨，與外國人交流對答都無問題。」

狀學堂致力營造無壓力的學習環境，輕鬆愉快的學習氣氛，不但能讓學生容易投入課堂，提升他們的的英語能力，同時亦讓他們愛上英語。她分享，Kimmi每次下課回家後都非常開心，會打開課本自律溫習，很少需要父母插手，現時囡囡更會自己主動聽英文歌和看英文故事書。「打好英文根基後，溫書時間自然減少，學習亦事半功倍。」Kimmi不但在英文朗誦比賽獲得優良成績，校內英文成績亦名列前茅，早前她報考「Starters劍橋英語考試」就獲13盾的出色成績，並準備報考進一級的「Movers劍橋英語考試」。

▲ Kimmi父母相信只要打好底，溫書時間自然會減少，不需要擔心Kimmi的學習。

循序漸進學習 玩住學培育英文興趣



不少家長或者都有疑問，比起坊間其他強調死記硬背課程，狀學堂以活動教學的方式，小朋友學習拼音的進度可能會較慢。屯門分校的Atom家長卻不以為然，認為狀學堂能讓兒子有系統地學習拼音，對長遠學習更有幫助。他們解釋，狀學堂會按照學生程度編班，再以循序漸進的教學方式，讓他們一步一步打好基礎。Atom今年9月升讀K3，他在一年多前加入狀學堂，報讀「Read4Fun拼音讀寫課程」以及劍橋考試等課程。他們大讚：「課程不僅教授學生拼音，還能幫助他們利用拼音來加強閱讀和寫作能力，進而使學生在升小後更輕鬆地應對學校課業。」

他們特別提到，狀學堂以遊戲方式小班教學，不但能保持教學質素，更能讓小朋友享受課堂，「狀學堂不會以操練提升小朋友的能力，反而使用活動教學，這種『學住玩』的模式對幼童學習非常重要，小朋友會更容易消化，也不會打擊他們的學習興趣。」為貫切這種模式，他們在家中也會使用遊戲取代練習，Atom每日都會閱讀故事書，目前他的故事書難度已達到小二水平，並會嘗試拼讀不認識的生字。

▲ 狀學堂使用活動教學代替「操練」提升小朋友的能力，令小朋友享受課堂，小朋友也更容易消化學習到的知識。

自學英語應用生活 將知識變為長期記憶



狀學堂老師會因應課堂主題，設計不同的課堂活動和遊戲，讓學生浸淫在英語環境下快樂學習。家長們都大讚，狀學堂教學氣氛輕鬆愉快，讓學生容易投入課堂，提升學生不同方面的英語能力。石門分校的Aarizzir的家長大讚，狀學堂「玩住學」的教學模式，令小朋友容易對英文產生興趣，進而在家自學並且應用到生活中，學習到的知識不自覺變為長期記憶。

今年9月升讀小三的Aarizzir，自K2開始已入讀「Read4Fun拼音讀寫課程」，現已完成Level 1至4整個拼音課程。父母坦言，從來都沒有擔心過囡囡的英文，在家中亦無強迫她操練，女兒往往會自動自覺閱讀英文書和觀看英文節目，故此她在升小一前，英語拼音已達到Level 3程度，升小後英文默書考試基本上都是滿分，足見狀學堂英語課程的成效。

▲ 狀學堂的「Read4Fun拼音讀寫課程」學到的不只是拼音技巧，完成整個課程後，除了拼音技巧，聆聽、說話及寫作能力一併提升。

想及早讓子女打好英文根基，成為英語尖子，狀學堂由即日起至9月30日開學優惠期內舉行「Read4Fun拼音祭」，狀學堂推出免費「1對1英語能力評估」，讓家長更了解小朋友的英語水平及規劃學習時間表！想知道更多「Read4Fun拼音祭」優惠，請參閱：https://bit.ly/4dP5Ope

Read4Fun拼音祭

超過30天英語拼音活動！

1. 免費英語能力評估

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（特約）