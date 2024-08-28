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日本颱風｜日本三天內196班航班取消　最少4條新幹線停駛或減速

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超強颱風吹襲鹿兒島，有招牌版被吹走。（NHK圖片）

【日本天氣／九州／關西／大阪／神戶／京都／奈良／打風／颱風／日本自由行／香港／日本交通／航空／新幹線】熱帶氣旋珊珊會在今明兩日緩慢靠近日本九州，隨後轉向東北移動，橫過日本西部。在今（28日）早10時，超強颱風珊珊集結在鹿兒島之西南偏南約240公里，預料向西北偏北緩慢移動，靠近日本九州。

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據日本放送協會（NHK）報道，珊珊位於鹿兒島縣奄美市以北海域，包括奄美地區在內的鹿兒島縣瞬時最大風速達70米，預計將引發強風，造成預計一些房屋會倒塌。

根據路線情況，日本氣象廳可能在28日中午左右向鹿兒島縣發布強風、巨浪、風暴潮特別警報，鹿兒島縣和宮崎縣未來可能會收到大雨特別警報。

日本三天內有196班航班取消　香港暫未受影響

航空交通方面，截至香港時間早上9時26分，日本航空有110架國內航班取消，主要是往返鹿兒島機場和鹿兒島偏遠島嶼的航班，影響約4,200人。關西機場、中部機場往返上海、曼谷的6個國際航班取消，影響427人。

全日空航空於28日至30日，預計取消宮崎、鹿兒島等地起降的80架次國內航班，影響約5,100人。

本港今日共有123架次航班飛往日本，截至香港時間今早10時10分，沒有航班被取消。

最少4條新幹線停駛或減速

新幹線方面，九州新幹線將從香港時間今晚9點左右起停駛熊本站至鹿兒島中央站之間的列車，並於本周四（29日）起停駛同一區間的首趟列車。

此外，博多站往來熊本站之間的九州新幹線以及西九州新幹線全線也有可能從29日首趟列車起停止運行。

由於本周二（27日）以來持續降雨，東海道新幹線和山陽新幹線將於28日部分路段減速運行，根據天氣狀況，有可能暫停運行。

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