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聲夢學霸︱聲夢小花任暟晴畢業港島IB名校　獲3間大學取錄最終選讀中大神科

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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任暟晴選讀中大神科法律系。

【IB放榜/IB狀元/IB/赤柱聖士提反書院/IB成績/聲夢/聲夢小花/任暟晴/中大/】《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴（Jasmine）名氣沒有鍾柔美(Yumi)或炎明熹(Gigi)大，但確實是一名學霸，在IB考獲優異成績，IB放榜時，透露已獲三間大學取錄，包括港大、中大及科大，當時她興奮地表示：「想揀邊間就揀邊間！」臨近開學終於公布自己的升學去向，她最終選讀中大神科法律系。

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童學園
甜藝尖子｜蘇君蕎棄升大學赴日追甜藝夢　回港開班授徒藉甜品傳遞正能量

任暟晴於其社交網簡介中更新了「cuhk llb‘28」，意思是她將於2028年從中大法律系畢業，中大法律系收生門檻高，屬於「神科」之一，成績最低門檻是35分，但此科的入學資格要至少要40分或以上，料任暟晴在IB中考獲40分以上。

赤柱聖士提反IB狀元｜爸爸是理大進修學院院長媽媽是心理學家　不施壓培養IB狀元兒子

IB名校︱任暟晴多才多藝

除了讀書成績好之外，任暟晴多才多藝，她是從小就接觸音樂，在3、4歲時開始學唱歌，聲樂達8級，擁ABRSM歌唱8級及ABRSM鋼琴8級水平，曾參加過至少10項學界或校內歌唱比賽， 比賽經驗豐富之餘，更經常取得優異成績，亦是學校的合唱團的成員。

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IB放榜｜赤柱聖士提反書院IB狀元 中文小學升英中成績包尾努力追趕成狀元

任暟晴畢業於港島IB名校聖士提反書院，該校位於赤柱，今年IB成績優異，共誕生1名IB狀元、3位44分榜眼及6名43分IB探花。赤柱聖士提反書院助理校長表示，學校成績超過50%考獲40分以上，7位有大學醫科offer，是Covid後IB成績歷來最好。

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IB狀元｜IB狀元爸爸是教育界公職王　公職履歷長過水蛇春貢獻甚大

IB名校︱聖士提反書院學費

聖士提反書院是直資中學，所以不受校網限制，可自行取錄中一新生。學費方面，據校網顯示2024/2025中一學費為每年港幣$74,550。

聖士提反書院秉承基督的關愛與扶持精神，致力於提供德、智、體、群、美、靈並重的優質全人教育，培育學生具備終身學習的技能、良好的品德以及廣闊的國際視野，成為勇於承擔、博學多能的明日領袖。

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