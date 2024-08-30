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活動花絮｜TOPick暑假職業「特工」好評如潮！逾百小朋友分別體驗7種職業規劃未來生涯發展【多相】

小朋友體驗做主播/控制室工作人員/太空人/空中服務員/消防員/外科醫生/機場特警

親子好去處

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

TOPick成功舉辦多場暑期職業「特工」體驗！讓過百名小朋友分別體驗7種職業，包括新聞主播、控制室工作人員、太空人、外科醫生、消防員、空中服防員及機場特警! 活動深獲眾多小朋友及家長歡迎，反應正面，紛紛認為職業體驗活動有趣且真實，能讓小朋友自主學習，提升自信，更可認識和體驗不同工作的性質內容，對小朋友未來職業生涯規劃有莫大幫助。

做新聞主播及控制室人員緊張又刺激

小朋友齊齊做新聞主播，首先學習出鏡時的注意事項，了解直播室及控制室環境，然後再細讀稿件，務求出鏡時讀得流暢、咬字清晰。

每位小朋友都要獨自播報一段至少1分鐘的新聞，有些報讀天氣、有些報讀奧運港隊奪金新聞。為了在鏡頭前展示最佳狀態，原本活潑好動的小朋友，都瞬間緊張及認真起來。一坐上直播台，大家都馬上挺起胸膛報新聞，第一次面對直播鏡頭的大家都勇氣可嘉! 膽量與自信up! 同時，報新聞的影片亦會即時直播，好讓其他小主播共同收看。

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另外，節目的成功當然亦不少得幕後功臣 - 控制室工作人員，小朋友需要分別擔任不同崗位，好讓節目順利完成。大家會於真正的直播室，了解到幕後人員的工作內容，並實際操作控制室器材，與新聞主播互相配合，完成節目。

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不少小朋友體驗後都表示做主播時十分緊張，感覺新奇，最後順利報新聞後都覺得好玩又刺激。亦有不少小朋友認為控制室人員的工作很真實，透過咪高峰與新聞主播互相對話及配合，非常好玩!

每位小主播新聞片段即睇: 【點此觀看】

太空人執行「太空任務」

各位小朋友身穿航天服，於「太空站」進行一系列活動。首先，大家會學習發射火箭、太空、月球環境知識，認識太空人的日常工作內容，以及太空人會遇上的困難。其後大家被委託執行一項「太空任務」，分工合作於「月球」尋找「真正的隕石」。身為太空人，體能亦是關鍵，各位太空人均接受了體能訓練! 練好強健體魄!

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機場特警學揸槍 搜尋危險品

各位機場特警首先了解到自己的職責所在和工作範疇。然後每人獲分配一把「步槍」，學習揸槍方式及姿勢! 大家都似模似樣，非常有氣勢! 當然都可以嘗試射擊，考考大家眼界!

然後，大家就要開始巡邏，搜尋危險品、易燃物品、炸彈、毒品等等，保護市民安全!

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更多機場特警活動相片: 活動花絮｜TOPick暑假職業「特工」體驗做主播+控制室工作人員+太空人+機場特警【多相】

空中服務員學習派餐禮儀

小朋友化成空姐、空少，分別學習使用安全帶、氧氣罩、救生衣等，認識各種安全、求生工具的使用手法。正所謂「今時今日咁嘅服務態度唔夠㗎」，空姐空少們亦需學習服務客人時的派餐禮儀，逐一向每位乘客派餐。機上更有機會出現突發情況，例如乘客受傷需要空中服務員協助，一班小小空姐空少當然都要學習照顧傷者啦!

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更多空中服務員活動相片: 活動花絮｜TOPick暑假職業「特工」體驗做主播+控制室工作人員+太空人+空中服務員【多相】

外科醫生齊齊做手術

穿上手術服的各位小小外科醫生，當天需要齊齊進行「胃部切除手術」。首先聽主診醫生講解，認識人體各個內臟器官，然後再使用醫療器材，為「病人」進行「手術」。各位小醫生都十分精靈，很快就上手，做手術完全無難度啦!

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更多外科醫生活動相片: 活動花絮｜TOPick暑假職業「特工」體驗做主播+控制室工作人員+太空人+外科醫生【多相】

訓練小小消防員反應+體能 認識消防工作

各位小小消防員首先要學習消防員日常工作內容，例如救火、救人、救動物。當然亦要了解身穿的防火服有咩特點、有幾耐高溫啦! 了解消防員的裝備都絕對唔少得!除此以外，各位小小消防員都要接受一連串訓練、考驗大家的體驗及反應!

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更多消防員活動相片: 活動花絮｜TOPick暑假職業「特工」體驗做主播+控制室工作人員+太空人+消防員【多相】

活動好評如潮，獲得無數家長正面反饋:

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