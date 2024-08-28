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紮職3X法證先鋒VI丨黃宗澤爆Seed惡搞片網上瘋傳？　網民誤信Bosco發嬲：未見過佢咁惡

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 32 分鐘前

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黃宗澤爆seed鬧人片於網上瘋傳！

黃宗澤（Bosco）主演劇集《法證先鋒VI：倖存者的救贖》正在熱播外，他有份演出電影《紮職3》亦已上映，近日黃宗澤到馬來西亞宣傳該電影。

惟日前網上流傳一段偷拍影片，向來親民的黃宗澤爆seed大鬧餐廳經理和侍應，引起網民熱議！

紮職3丨黃宗澤張繼聰出席盆菜宴　即場宣布新片最高票價不超過60元

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向餐廳職員怒吼

片中黃宗澤因侍應上錯菜而嬲怒，他鬧爆女侍應：「叫你經理嚟，痴線！乾炒牛河都有嘅！」

之後穿西裝的經理為他送上椰漿飯，黃宗澤起初表示滿意，隨即又說：「等等先，我唔食花生㗎，你畀花生我做咩？上網check下都知我唔食花生㗎啦！」

經理隨即道歉兼表示換過另一碟，黃宗澤大力拍枱並發難說：「幾點呀！仲整過，仲要我等！」見他火氣超大。

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惡搞片段網民信以為真

影片於網上瘋傳，某網民更加上標題：「本來還很開心巧遇明星，哪裡知道坐下來一會兒就吃到這麼大的瓜。」

有網民信以為真，更指出經理和侍應身上無收音咪，而黃宗澤的打扮跟出席活動時的相同，認為並非拍戲，甚至有人說：「未見過佢咁惡。」不過，大多數網民覺得Bosco為人親切，不似為小事大發雷霆。

昨日（8月27日），馬來西亞的電影發行公司發出嚴正聲明，指該影片是黃宗澤宣傳新戲《紮職3》而已，原來他們只是「惡搞」餐廳職員，從上載的完整影片所見，經理望到鏡頭後尷尬一笑，隨即鬆一口氣，似乎黃宗澤呢位大灣區視帝幾好戲，成功騙到大家。

紮職3丨黃宗澤盼保育港產江湖電影　張繼聰明年首做導演拍輕喜劇

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