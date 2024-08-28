劉謙患癌丨48歲知名魔術師劉謙證患肺腺癌 　醫生拆解「無聲癌症殺手」早期徵狀

【劉謙／魔術師／春晚／央視／肺腺癌／無聲殺手】現年48歲的台灣知名魔術師劉謙，繼2019年於央視「春晚」失手後，曾於今年再登上「春晚」舞台，惟期間卻再度出狀況，令近年事業大不如前。雪上加霜的是，劉謙的身體亦出現嚴重問題，而他亦已親口承認，原來今年「春晚」前已查出肺部有陰影，證患肺腺癌，手術已於2月中旬完成。

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劉謙患癌丨春晚前證患肺腺癌

劉謙早前於台灣錄製綜藝節目《我的成長》時，被記者問起身體狀況時，他本人親自承認患肺腺癌，而且已於2月中做完手術。

劉謙受訪時又指，自己是在3、4年前接受健康檢查時發現肺部有陰影，而且今年春晚表演前已證患上肺腺癌零期，醫生當時更預測病情遲早會變壞；問他安排即時做手術，還是等有變化後再處理，劉謙指由於不想影響今年「春晚」表演，所以最終決定等表演結束後，再入院做手術切除。

劉謙又慶幸自己的病情處於零期，指心情反而沒那麼沉重。但由於家中有親人早前才因為肺癌離世，加上自己有吸煙習慣，擔心家族遺傳病史，他才決定儘早動手術比較安心，目前只要定期追蹤即可。

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劉謙患癌丨腫瘤科醫生拆解病徵+成因

「肺腺癌」被形容為「無聲殺手」，本港臨床腫瘤科專科醫生陳亮祖曾接受TOPick訪問時指出，肺腺癌屬非小細胞肺癌之一，據統計數字顯示，本港平均每年有約3000宗肺腺癌新症確診個案。

陳亮祖指出，肺腺癌與一般肺癌略有不同，肺腺癌未必與吸煙有關係，患者相對較年輕，他曾接觸有患者僅30歲便確診；他直言，肺腺癌的起因至今未能確認，有機會與環境污染，空氣內出現放射性氣體有關。

經常待在辦公室，空氣不流通，空調內的「氡氣」會釋放幅射，市民吸入太多，會有可能引起肺部細胞變異造成癌症。

陳亮祖表示，肺腺癌早期徵狀並不明顯，確診時大多已達末期，並擴散至身體其他地方。患者的徵狀，亦已超越持續咳嗽和氣喘等一般肺癌的情況：

患者會感到骨痛或頭痛，四肢乏力，但其實當時癌細胞已由肺部擴散至肝﹑骨或淋巴。

劉謙患癌丨肺腺癌與肺癌有何分別？

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