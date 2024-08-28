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娛圈秘聞｜肥媽曾被陳欣健誤當外國人　爆李龍基最紅時期唱一個月夠買樓

娛樂

發布時間： 2 小時前

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熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

肥媽大爆李龍基在當紅時期的收入！

肥媽早前亮相胡楓（修哥）主持的網上節目《修哥萬花筒》，肥媽大爆昔日由草根到成為安排歌星琴師表演的中介人，再入行成為女歌手的經歷！

向來有話直說的肥媽，更大爆李龍基在當紅時期的收入！

中年好聲音3丨樂隊Ever主音帶愛女遺物參賽　何家豪整喊肥媽：支結他係佢嘅生日禮物

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肥媽爆李龍基唱一個月夠買樓

肥媽在18歲與首任丈夫結婚，當時需養家兼為丈夫姐姐還債，曾到麵粉廠托麵粉賺錢。直至25、26歲，肥媽擔任安排歌星琴師於餐廳表演的中介人，她指自己當時會在每節表演抽佣5元。

她憶述李龍基在當紅時一場騷收入有4位數：「李龍基揸架跑車泊門口，抄（牌）啦！行上台，『不要金不要銀，只要一碌棍』。唱完收錢，即時去門口開跑車走。唱好多場㗎喎，佢哋（李龍基、張武孝）嗰陣時好有錢㗎，佢真係唱一個月可以買一層樓。講真！唔信你問吓李龍基佢哋。」

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肥媽被陳欣健誤當外國人

肥媽指自己任中介時被叫上台唱歌，並分享與陳欣健的交流，她說：「唱完之後陳欣健過嚟講：『Hi，Sister！』佢以為我係黑婆，嗰陣我哋曬到好黑，頭髮又攣，問我飲咩，卒之有人請我飲嘢！」

後來，肥媽被經理人發掘做歌手，一星期唱五晚的她月入18000元，已是相當不錯，她直言：「依家我都當自己發緊夢！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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