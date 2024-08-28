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時尚速報｜故宮博物院X周大福系列上架　博物館展品化身日常黃金首飾

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 1 小時前

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去北京旅行，大家沒有可能不去故宮博物院，那裏除了保存了最完整的古代木結構宮殿建築群，並且藏有超過萬餘件文物，凝聚了中國古代工匠的精湛技藝和人民的智慧，同時也是中華傳統文化的匯聚地，而作為一個首飾品牌，「故宮」又何嘗不是一個用之不竭的靈感泉源之地。

當中特別是黃金首飾，更可以說是最能代表中國人的喜愛和傳統，因此，當知道周大福和故宮博物院合作推出聯乘系列，感覺就來得非常順利成章，絕不意外。這一個系列糅合現代美學設計與中國傳統黃金工藝，希望將歷史悠久的博物館展品轉化為適合日常佩戴的飾品。

「龍騰鼓躍」戒指。（$12,800/圖片品牌提供）

隨手拈來就以瑞獸及龍紋搏拊鼓為靈感的「龍騰鼓樂」黃金吊墜為例，吊墜外層為金鑲玉圓環，內部則是一個可旋轉的圓環，一側刻有騰雲駕霧的龍，另一側刻有雙龍戲珠的圖案。

點擊圖片放大
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吊墜採用中國傳統黃金工藝黃金花絲工藝、粒狀鑲嵌工藝製作，鑲嵌了綠玉、鑽石和孔雀石等多種珍貴寶石，帶出吉祥如意的意思，同時亦實踐了將珍品演變成今天日常生活可佩戴的模樣。

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