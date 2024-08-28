遊日注意｜超強颱風珊珊料橫掃日本恐釀世紀豪雨　山泥傾瀉活埋一家五口4人下落不明

▲ 超強颱風珊珊料橫掃日本恐釀世紀豪雨，山泥傾瀉活埋一家五口4人下落不明。

【日本颱風／颱風珊珊／超強颱風／打風／九州】遊日注意！超強颱風「珊珊」持續逼近九州，預料在日本西部登陸，全國多個地區都會受到吹襲，並有可能帶來世紀級大雨。其中在愛知縣，暴雨引發山泥傾瀉，有一家五口遭活埋，暫時僅1人獲救，其他4人下落不明。受颱風影響，日本航空（JAL）及全日空（ANA）今日（28日）共取消逾160班航班。

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日本颱風｜有學校屋頂被吹毀

超強颱風「珊珊」逼近日本九州以南的奄美群島，奄美市已進入暴風圈範圍，強風高達每小時超過140公里，陣風風力更達每小時250公里，位處九州南的鹿兒島縣喜界町有學校屋頂被吹毀，至少5宗塌樹。

日本氣象廳預計，日本西部至東部近太平洋一側等地區，24小時降雨量將達300毫米，宮崎縣的降雨量更可能高達600毫米，敦促居民提防山泥傾瀉及河流氾濫。

日本氣象廳表示，可能會向宮崎縣和鹿兒島縣發佈特別警報，鹿兒島預計將出現前所未有的強風、巨浪和漲潮，提醒民眾警惕。

▲ 超強颱風「珊珊」持續逼近九州，預料將橫掃日本。（ANN節目截圖）

日本颱風｜一家五口遭山泥活埋4人失蹤

根據日本傳媒報道，周二（27日）晚上愛知縣蒲郡市竹谷町發生山泥傾瀉，山泥湧入一個民居，當時屋內有一對70多歲的夫婦，以及三名30多至40歲的子女。救援人員到場救出一名40多歲女子，其餘4人下落不明。當局指出，蒲郡市出現破紀錄的降雨量，單由前晚到昨晚的降雨量就打破8月的平均降雨紀錄。

日本颱風｜近200航班取消

隨著颱風逼近，日本航空（JAL）及全日空（ANA）今日（28日）合共取消超過160班航班，預料9,000名旅客受影響。

九州新幹線來往熊本至鹿兒島的服務，將於今晚8時起至後日停運。東京至福岡的東海道和山陽新幹線，亦可能在周四至周六受影響。

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日本颱風｜1. Yahoo Japan路線情報網

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