  • 34°C
香港時間 : 2024828日 (三) 14:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

遊日注意｜超強颱風珊珊料橫掃日本恐釀世紀豪雨　山泥傾瀉活埋一家五口4人下落不明

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 54 分鐘前

分享：

分享：

熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

超強颱風珊珊料橫掃日本恐釀世紀豪雨，山泥傾瀉活埋一家五口4人下落不明。

【日本颱風／颱風珊珊／超強颱風／打風／九州】遊日注意！超強颱風「珊珊」持續逼近九州，預料在日本西部登陸，全國多個地區都會受到吹襲，並有可能帶來世紀級大雨。其中在愛知縣，暴雨引發山泥傾瀉，有一家五口遭活埋，暫時僅1人獲救，其他4人下落不明。受颱風影響，日本航空（JAL）及全日空（ANA）今日（28日）共取消逾160班航班。

日本地震｜日本旅遊必備8大防災APP　地震預報/避難所/即時防災資訊【附下載連結】

最新影片：

童學園
甜藝尖子｜蘇君蕎棄升大學赴日追甜藝夢　回港開班授徒藉甜品傳遞正能量

日本颱風｜有學校屋頂被吹毀

超強颱風「珊珊」逼近日本九州以南的奄美群島，奄美市已進入暴風圈範圍，強風高達每小時超過140公里，陣風風力更達每小時250公里，位處九州南的鹿兒島縣喜界町有學校屋頂被吹毀，至少5宗塌樹。

日本氣象廳預計，日本西部至東部近太平洋一側等地區，24小時降雨量將達300毫米，宮崎縣的降雨量更可能高達600毫米，敦促居民提防山泥傾瀉及河流氾濫。

日本氣象廳表示，可能會向宮崎縣和鹿兒島縣發佈特別警報，鹿兒島預計將出現前所未有的強風、巨浪和漲潮，提醒民眾警惕。

超強颱風「珊珊」持續逼近九州，預料將橫掃日本。（ANN節目截圖）

日本颱風｜一家五口遭山泥活埋4人失蹤

根據日本傳媒報道，周二（27日）晚上愛知縣蒲郡市竹谷町發生山泥傾瀉，山泥湧入一個民居，當時屋內有一對70多歲的夫婦，以及三名30多至40歲的子女。救援人員到場救出一名40多歲女子，其餘4人下落不明。當局指出，蒲郡市出現破紀錄的降雨量，單由前晚到昨晚的降雨量就打破8月的平均降雨紀錄。

日本颱風｜近200航班取消

隨著颱風逼近，日本航空（JAL）及全日空（ANA）今日（28日）合共取消超過160班航班，預料9,000名旅客受影響。

九州新幹線來往熊本至鹿兒島的服務，將於今晚8時起至後日停運。東京至福岡的東海道和山陽新幹線，亦可能在周四至周六受影響。

點擊圖片放大
+8
+7

日本颱風｜日本旅遊應變懶人包＋必備交通app

天有不測之風雲，港人前往日本旅遊前，必須留意最新交通情況，TOPick整合了遊日必備交通app及網站，做好應變準備！

日本地震｜日本部分新幹線電車減速或停駛　赴日旅遊應變懶人包＋必備交通app【附網址】

日本颱風｜1. Yahoo Japan路線情報網

網站提供最新的鐵道運行資訊。

【按此查詢】

日本部分新幹線或停駛，Yahoo Japan路線情報網可提供有關資訊。（網頁截圖）

日本颱風｜2. JapanTransit手機應用程式

可查詢日本的鐵道、飛機路線，並提供換乘指南。只需輸入出發站與到達站即可輕鬆查詢路線、票價以及所需時間。此外，該應用程式中收錄了日本全國所有車站（部分區間除外），可計算出正確的所需時間與乘車時間。

點擊圖片放大
+4
+3

下載點：【iOS】【Android】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

日本地震｜日本部分新幹線電車減速或停駛　赴日旅遊應變懶人包＋必備交通app【附網址】
12:35 2024/08/12
日本地震｜日本部分新幹線電車減速或停駛　赴日旅遊應變懶人包＋必備交通app【附網址】
日本地震｜日本旅遊必備8大防災APP　地震預報/避難所/即時防災資訊【附下載連結】
16:28 2024/08/14
日本地震｜日本旅遊必備8大防災APP　地震預報/避難所/即時防災資訊【附下載連結】
日本地震｜巨大地震預警遊日遇險有無得賠？　一文看清保險業界索賠5大指引
18:46 2024/08/14
日本地震｜巨大地震預警遊日遇險有無得賠？　一文看清保險業界索賠5大指引

你可能感興趣

日本地震｜日本部分新幹線電車減速或停駛　赴日旅遊應變懶人包＋必備交通app【附網址】
12:35 2024/08/12
日本地震｜日本部分新幹線電車減速或停駛　赴日旅遊應變懶人包＋必備交通app【附網址】
日本地震｜日本旅遊必備8大防災APP　地震預報/避難所/即時防災資訊【附下載連結】
16:28 2024/08/14
日本地震｜日本旅遊必備8大防災APP　地震預報/避難所/即時防災資訊【附下載連結】
日本地震｜巨大地震預警遊日遇險有無得賠？　一文看清保險業界索賠5大指引
18:46 2024/08/14
日本地震｜巨大地震預警遊日遇險有無得賠？　一文看清保險業界索賠5大指引
日本 颱風 暴雨 山泥傾瀉 航空

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月28日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月28日 時間12:05）
食用安全｜揀錯保溫壺恐重金屬中毒損腦神經　專家教4組號碼慎選安全物料
食用安全｜揀錯保溫壺恐重金屬中毒損腦神經　專家教4組號碼慎選安全物料
泰國墜機｜泰國9人墜機兩中國家庭遇難　「暑假親子旅行」成死亡之旅一女孩剛13歲生日
泰國墜機｜泰國9人墜機兩中國家庭遇難　「暑假親子旅行」成死亡之旅一女孩剛13歲生日
不良飲食︱38歲男愛吃2食物突發腦梗塞命危　醫生揭10大症狀：血脂太高
不良飲食︱38歲男愛吃2食物突發腦梗塞命危　醫生揭10大症狀：血脂太高
香港小姐丨TVB力捧花旦陳曉華突傳年底做人妻　被指秘戀朱敏瀚逾年
香港小姐丨TVB力捧花旦陳曉華突傳年底做人妻　被指秘戀朱敏瀚逾年