東張西望丨伯伯跌倒暈低施援手　女事主反被屈為施害者兼賠償【有片】

▲ 《東張西望》新一集內容引關注。

TVB節目《東張西望》昨晚（8月27日）播出的一集，講述一位女事主早前在車站內見有位伯伯暈低，因她學過急救，所以馬上幫該名伯伯，豈料最後被對方「告番轉頭」為施害者。

事緣在去年10月，女事主與老公在青衣站乘電梯去月台時，看見有人追車發生碰撞，其中一個老伯跌倒，而且暈倒。

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伯伯跌倒

她指當時還有一對情侶剛巧一起衝上車，那刻三個人一起跌倒，但那對情侶及時起到身就上到車：「之後我看見伯伯當時暈倒了，沒有知覺，我立即上前問他有沒有事，又拍他，因為我懂得急救，所以我只是不斷拍他，看他有沒有反應。」

她指之後有其他路人幫手，看到這件事發生，並找職員協助。

▲ 《東張西望》截圖

伯伯反告女事主 申索5萬元

隨後，救護員到場後，伯伯也清醒了，可以自然坐起身，女事主以為可以功成身退，誰知伯伯醒來後說她從後面推他，之後說要報警。

不過由於閉路電視拍不到事發經過，那個位置是一個盲點，變了「羅生門」事件。隨即過了兩個月後，女事主收到小額錢債審裁處的信，原來伯伯說她襲擊致他受傷，要申索5萬元。

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轉透過法援控訴

由於法庭要雙方提供更多證據，故會押後判決，上完庭後，伯伯再告知女事主有看醫生和物理治療，並叫對方賠3000元給他。

女事主即說：「我幫了你還要賠3000元給你？你覺得是否合理？」她覺得自己沒有做過，不需要證明自己清白，所以沒有進一步行動。

直至今年6月23日，她正式收到那位伯伯的一封終止申索書，以為事件應該完結，但原來下面有封法援的信，透過法援來控訴女事主。

她說：「我本身以為完結了，我覺得這件事已經纏繞我這麼久，為甚麼還要繼續下去。」

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陸大律師建議

陸偉雄大律師就這次的個案提出建議：「她扶起伯伯時，其實除了她扶之外，她應該多找些途人幫忙，如果有人懷疑或誤會是當事人弄傷﹑弄倒他的，那途人就可以作證，證明她只是出於好心扶人家的。即使沒有閉路電視﹑沒有途人，如果真的不是你弄傷的，那你就如實說出來，因為法律上不是有人受傷就代表是你的責任。」

陸大律師續說：「在民事索償方面亦不需要擔心，因為民事索償最重要記住就是舉證責任落在申索人那裡，如果無法舉證的話，他就要輸官司，到頭來不但要承擔相關訟費或者是所有費用，有可能引起對方向他反索債，最後反而得不償失。」

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