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法證先鋒VI丨彭廸安改形象演精神病康復者　運用自身情緒病經歷助投入角色

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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《法證先鋒VI：倖存者的救贖》彭廸安

【法證先鋒VI/法證先鋒6/彭廸安】TVB劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》在昨晚（8月27日）的焦點劇情是有無差別殺人的精神病康復者焦大衛（彭廸安飾）、一心想著殺焦大衛為亡兒報仇以致精神失常的方耀海（衛志豪飾）、及與二人毫無關連的超市經理李樹權（鄧永健飾）不約而同在鬧市離奇被殺，死狀恐怖。

井Sir（袁偉豪飾）等經調查後認為事件疑似無差別殺人事件，但Dr.范（蔡潔飾）卻持相反意見，認為李樹權的死亡涉及仇殺，令案件倍添懸念。

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衛志豪飾演的方耀海，是當年被焦大衛殺害的孩童的父親。

法證先鋒VI丨彭廸安演出感人

昨晚《法證先鋒VI：倖存者的救贖》內彭廸安（Eddie）十分搶鏡，過往在劇集中多演壞蛋或惡霸的Eddie，這次轉戲路飾演無助、徬徨而又內疚的精神病康復者；為了令年邁的母親放心及安心，出院後一直默默承受各界的歧視，努力工作但求重新做人，可惜最後遭逢厄運。

Eddie是次撇甩平時飾演壞人的誇張演繹，多了不少內心戲，除空洞及惶恐的眼神，昨晚向黃宗澤真情剖白一幕亦演得相當感人，不少網民對於Eddie「從良」均大表支持，均對他再度難逃一死感到可惜。

《法證先鋒VI：倖存者的救贖》內彭廸安飾演的焦大衛重投社會後受盡歧視。

法證先鋒VI丨感謝鍾澍佳給機會

談到是次突破，Eddie坦言要感謝總監製佳導鍾澍佳及監製黃國輝給予機會：「今次對於我真係新嘗試，我都有同佳導講過，得你夠膽用我演非壞人。」談到是次飾演精神病康復者，之前曾患情緒病的Eddie，坦言用了不少自身真實經歷及感受去幫助投入及設計角色：「好多年前我有過情緒病，當時有服藥治療，今次演呢個角色主要靠回想番嗰段時間嘅精神狀況，譬如唔想見人、唔敢同人有眼神接觸等等。」

談到拍攝難忘事，在劇集有N次死亡經驗的Eddie笑言，最難忘的是從未試過死得如此轟烈及寒冷：「首先好難忘係個角色被割喉噴到成身血，要搽到成身都係血漿黐立立，講真我死就死得多，但死得咁誇張都係第一次。」

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他續指：「另外驗屍嗰Part我都好記得，當時係一月，突然氣溫急降得番六度，我要瞓喺一張凍枱上被解剖，嗰度差唔多瞓咗成兩個鐘。原來瞓喺凍枱嗰種辛苦，係可以好辛苦，瞓完背脊骨痛咗一日。其實劇組好好，已經攝條毛巾喺背脊度，等我接觸張凍枱少啲，但都係好凍，有得畀我揀我情願周身血漿黐立立。」

問到有否統計過自己為拍劇死過多少次時，Eddie笑言：「真係死咗好多次，收過好多封（死人）利是。」 

趙璧渝飾演的網紅凌詩蕙，其母親是當年焦大衛無差別殺掉的死者之一。

法證先鋒 電視劇 監製 TVB

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