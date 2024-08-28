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大學食堂｜譚仔三哥進駐科大推「過3爆4套餐」　網民讚有諗頭：科大香港第一

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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科大譚仔三哥首日營運已大排長龍。

【譚仔三哥/科大/香港科技大學/大學飯堂/米線】為了配合學生的經濟能力，大學飯堂通常定價相宜，不過食物質素卻常常被大學生們詬病。香港科技大學26日宣佈，飯堂由舊店「活力素食」（TT Veggie）轉為坊間大受歡迎的連鎖米線餐廳「譚仔三哥」，推出不少貼切大學生活的套餐，如「自選米線任你Reg」、「過3爆4套餐」等，首日開業已大排長龍，極受歡迎，更有學生笑言，「科大已成香港第一大學！」

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科大譚仔三哥｜首日營運人潮湧現

早於7月初，香港科技大學學生會編輯委員會已在facebook貼出告示，舊有的餐廳「活力素食」（TT Veggie）將會結業，原址會進行翻新工程，並由「譚仔三哥」在9月正式投入服務，當中提到新餐廳會提供米線及其他小食，如坊間的「譚仔三哥」一樣可以自由選擇湯底及配料，令到不少學生引頸以待。

日前，科大的「譚仔三哥」已正式營運，由學生在網上發佈的影片及圖片可見，現場排隊等候的情況人山人海，有學生親身排隊實測，排了約20分鐘才去到隊頭的位置等待使用自助點餐機。

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科大譚仔三哥｜價錢與校外分店沒太大分別

食物選擇及價錢方面，基本與校外的「譚仔三哥」無太大分別。食物方面，米線、小食及套餐也有提供，湯底有數款可選，辣度也是由10小辣開始到特辣。反而一人小食方面多了些選擇，好像大受歡迎的土匪雞翼可選購兩隻，也有迷你炸醬及迷你蒜泥白肉飯等，選擇的彈性更大；價錢方面，一碗米線售$34包一個$5的餸，湯底辣度需要加$1到$2，兩人份的「過橋米線」售$57。

科大譚仔三哥｜花心思為食物起名貼近大學生活

為了想迎合大學生的讀書生活，「譚仔三哥」在起名方面花了些心思，好像套餐方面叫「過3爆4」、自選米線則叫「自選米線任你reg」、小食選擇則是「想你食飽啲加配優惠」，令大學生有不少共鳴，有網友笑說學生們要吃多些「過3爆4」餐了。

科大譚仔三哥｜網友：入U選擇其實得一個

科大位於清水灣，沒有港鐵到達，學生們如果不想光顧學校飯堂，便要坐車到較就近的坑口及寶琳一帶才有其他選擇，或是叫外賣，所以科大亦素有「沙漠美食」之稱。現在多了港人熱棒餐廳「譚仔三哥」，令到科大學生極為興奮，引起廣大網友討論，「恭喜科大又贏，成hk NO.1大學」、「科大有三哥，有Ｍ記，已經贏咗香港9成大學」；更有人戲言為了「有啖好食」，選科大入學變得更清晰了，「全香港得科大有三哥同麥記所以入U選擇其實得一個。」

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