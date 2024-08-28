MIRROR成員｜Jeremy冧莊代言Guerlain　La Prairie+Estee Lauder美容新品面世

對不少女士來說，衫可以不買，但唇膏和護膚品這些美容產品就不可缺少，畢竟件衫如何漂亮，還要有一個靚樣才可以將服裝提升。每個月都有大量新產品推出，不妨就在這裏為大家update最新的產品情報。

Guerlain絲絨唇膏寶石盒

身為男團MIRROR成員走中性形象的Jeremy，他己經不下一次成為Guerlain的代言人，今季再接再厲為品牌的Rouge G寶石唇膏造勢，適逢該系列的唇膏誕生15周年。回想起2009年的時候，珠寶設計師Lorenz Baumer在該系列的唇膏包裝上改頭換面，鍍上鉻金屬，附設鏡子，在當時帶來極大的話題性。到了2018年，再推出唇膏盒可供訂製的限量版系列。

來到今年，在品牌的創意總監Violette一聲令下，為Rouge G寶石唇膏來個大革新，推出超凡修護版本，由品牌的實驗室逐顆色素粒子研磨，保存色彩強度，再加入具增色力量的海甘藍籽油（Abyssinian oil），挑戰唇膏色彩極限。 整個Rouge G寶石唇色組合分為24款緞面和16款絲絨啞緻色調，前者輕塗後即時柔化肌膚，水潤度增加46%，舒適感受持續16小時，4星期後，更令唇肌再生。至於後者能確保粧效長達16小時，即時保濕，同樣4星期後能令唇顯柔滑。

▲ Advanced Night Repair再生基因修復夜間面膜，建議大家使用修護精華和保濕霜後，在臉和頸部塗上一層薄薄的面膜，作為夜間護膚步驟的最後一步。（$1,015/Estee Lauder/圖片品牌提供）

▲ 待使用精華後，將Revitalizing Supreme+新生活膚膠原修護晚霜塗抹於臉及頸部，夜間使用效果更顯著。（$1,180/Estee Lauder/圖片品牌提供） 5）

Estee Lauder晚間收復

要護膚，晚間進行的護理程序絕不可少，這一次Estee Lauder一口氣為大家帶來兩種適合於晚間使用新護膚配方。首先是Advanced Night Repair再生基因修復夜間面膜，它是質感絲滑如「隱形精華膜」般瞬間融入肌膚的面膜，在夜間發揮三重修復功效，包括提升細胞活力、深層補充水分和強化肌膚屏障。內含琥珀酸和豐年蝦萃取等有效提升肌膚年輕活力的重要成分，以支持為肌膚細胞提供活力的三磷酸腺?（ATP），使用一夜即強化肌膚屏障40%。

至於Revitalizing Supreme+新生活膚膠原修護晚霜採用Estee Lauder研發的CollaNight-8膠原自生保護科技，結合8大強效成分，激活膠原增生和抵禦膠原分解，全面釋放膠原自生的潛能，回復彈滑透亮的肌膚，晚霜能被肌膚迅速吸收，毫不黏膩，據說可以一夜之間減淡15%面部紋理，當中又加入柑橘花香，散發柑橘、佛手柑、紫羅蘭和檀香的香氣，將晚霜塗抹於臉及頸部即可。

▲ 使用生機煥活臻研面霜前，請以清水沖洗並擦乾專屬按摩棒，以免留下殘留的護膚品，同時使用淋巴引流手法時應輕力進行，將專屬按摩棒斜放於臉部，形成約30度角距離再輕輕按摩。（$15,520/La Prairie/圖片品牌提供）

La Prairie 15分鐘奇蹟

生機煥活臻研面霜蘊含全新研發的獨家細胞基質複合物，這款獨家成分是一種由高濃度獨家專利活細胞複合物，以牡丹根和金盞花萃取物組成的活性分子製成，它與其他活性成分不同，品牌研究指出細胞之間的信息傳遞，是影響細胞健康的重要一環，細胞信息被編碼在生物分子中，形成一個獨特的資訊系統。

在年輕的肌膚中，細胞可以根據需要隨時獲取信息，以發揮最佳功能。在老化的肌膚細胞中，許多生物分子信息不可再用，使細胞無法有效運作。而生機煥活臻研面霜則透過將細胞資訊系統重置至更年輕的狀態，肌膚細胞得以最佳功能運作得更長久，從而延長了細胞的健康和青春壽命。用後15分鐘能即時減少皺紋出現，提升肌膚質量令它更加光滑。

▲ Pavise紫外線相機。（$1,399/Lane Crawford/圖片品牌提供）

Pavise自測肌膚年齡

對於護膚有極度要求、甚至去到歇斯底里地步的人，這個來自Pavise的紫外線相機一定能夠滿足你們，只需將這款配件安裝在手機上，便能夠透過捕捉肉眼看不見的紫外線來準確評估何時需要重新塗搽防曬用品，而透過顯示器大家更可以得知自己皮膚的真實年齡，然後再針對未來的護膚策略。

最新影片推介

產品查詢：Estee Lauder（3188 9313）、Guerlain（2766 3188）、La Prairie（2265 7371）、Lane Crawford（2118 2288）

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