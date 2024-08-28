我的英雄學院｜限定聖誕毛衣預訂開催　新劇場版電影9.26香港上映

人氣動漫《我的英雄學院》連載十年，終於在8月5日迎來終章。這部熱血少年漫畫一直是不少人心目中的王道神作，連載完結後日本亦舉辦一系列的完結紀念活動，繼續燃燒不滅的英雄魂！

近日最新的《我的英雄學院劇場版：You’re Next》於日本正式上映，不但刷新過往三部劇場版的首周票房，總票房更突破20億日圓，風頭一時無兩！預告中All Might一句：「接下來，就輪到你了......」一秒勾起昔日追《我英》的回憶，令一眾粉絲們又熱血又感動，起晒雞皮！

劇場版的時間線落在一眾主角準備升高二，與大反派死柄木弔大戰之後的發展。

當正義的象徵All Might引退，下一個繼承人又會是誰？除了原班人馬，亦有新角色進駐，劇情發展備受期待。不過香港仲要等多一個月，9月26日才正式上映。

《我的英雄學院》完結紀念活動眾多，除了Figure、扭蛋等精品聯乘，不少服裝品牌亦加入推出紀念特別版。

早前earth music&ecology推出以綠谷、爆豪、轟焦凍、御茶子與飯田的主題服裝，設計簡約得來又能突顯各主角的特色，引來一陣搶購潮。

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另一品牌 Palude亦不遑多讓，推出我英主題聖誕毛衣，不過設計就相對薄弱。

主打醜毛衣（UglySweater）的Palude，將各個角色印在毛衣上，勝在設計夠繽紛搶眼！

除一眾經典主角，第二彈亦加入All Might、奮進人和霍克斯，配上他們的專屬主題色，其實都幾可愛又搞笑。

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