致命打卡︱23歲體操女神遊德國新天鵝堡打卡失足墜谷　6日後傷重身亡

▲ 23歲體操女神遊德國新天鵝堡打卡失足墜谷，6日後傷重身亡。

【打卡/自拍/墮谷/體操女神/新天鵝堡/德國】樂極生悲！日前，德國著名景點新天鵝堡附近發生一宗恐怖意外，一名23歲捷克體操運動員在巴伐利亞的泰格伯格山（Tegelberg Mountain），以城堡作為背景自拍打卡時，疑太靠近山邊，不慎失足墮下80米高的山谷，送醫搶救6日後仍傷重不治。

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綜合外媒報道，23歲捷克體操運動員Natalie Stichova，於8月15日與男友及閨蜜等一行人前往德國著名景點新天鵝堡附近、巴伐利亞的泰格伯格山旅遊。據閨蜜回憶，當時Natalie在山上嘗試以城堡為背景自拍，正在尋找好看的角度時，疑似因站得太靠近山邊，失足摔了下去：

她從大約262英尺（約80米）的高度摔下去。我們永遠不會知道她究竟是滑倒了，還是一塊岩石的邊緣崩裂而導致。

據當地警方説法，Natalie墮谷的地點是「具有挑戰性」的攀爬路段。

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致命打卡︱6日後傷重不治

Natalie墮谷後，起初仍有生命跡象，由直升機緊急送往醫院搶救。可惜在6天後出現「不可逆腦損傷」，且一直處於昏迷狀態；家屬最終在21日凌晨決定忍痛拔喉，結束了Natalie的生命。

致命打卡︱體操俱樂部發聲明哀悼

Natalie在生前被視為是捷克的體操明日之星，在意外發生後，Natalie隸屬的索科爾普日布拉姆體操俱樂部（Sokol Pribram Sports Gymnastics）發聲明哀悼，稱會「永遠記得她」：

Natalie在她短暫的一生中一直微笑著，這就是我們永遠記住她的方式。我們向她的家人和親密朋友致以最深切的哀悼，並向他們送去力量和支持。

另外，Natalie的母親也在同份聲明中表示：

我們的Natalie是最可愛的人。她太不可思議了，我們都非常愛她，我們永遠不會停止愛她。我很自豪你是我的女兒、我夢想中的女孩。你教會了我很多東西，我希望你能教我更多。

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