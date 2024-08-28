  • 34°C
香港時間 : 2024828日 (三) 14:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

致命打卡︱23歲體操女神遊德國新天鵝堡打卡失足墜谷　6日後傷重身亡

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

23歲體操女神遊德國新天鵝堡打卡失足墜谷，6日後傷重身亡。

【打卡/自拍/墮谷/體操女神/新天鵝堡/德國】樂極生悲！日前，德國著名景點新天鵝堡附近發生一宗恐怖意外，一名23歲捷克體操運動員在巴伐利亞的泰格伯格山（Tegelberg Mountain），以城堡作為背景自拍打卡時，疑太靠近山邊，不慎失足墮下80米高的山谷，送醫搶救6日後仍傷重不治。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜基因改造橙或影響健康？專家拆解食安迷思　教睇標籤揀靚橙

綜合外媒報道，23歲捷克體操運動員Natalie Stichova，於8月15日與男友及閨蜜等一行人前往德國著名景點新天鵝堡附近、巴伐利亞的泰格伯格山旅遊。據閨蜜回憶，當時Natalie在山上嘗試以城堡為背景自拍，正在尋找好看的角度時，疑似因站得太靠近山邊，失足摔了下去：

她從大約262英尺（約80米）的高度摔下去。我們永遠不會知道她究竟是滑倒了，還是一塊岩石的邊緣崩裂而導致。

據當地警方説法，Natalie墮谷的地點是「具有挑戰性」的攀爬路段。

點擊圖片放大
+8
+7

致命打卡︱6日後傷重不治

Natalie墮谷後，起初仍有生命跡象，由直升機緊急送往醫院搶救。可惜在6天後出現「不可逆腦損傷」，且一直處於昏迷狀態；家屬最終在21日凌晨決定忍痛拔喉，結束了Natalie的生命。

致命打卡︱體操俱樂部發聲明哀悼

Natalie在生前被視為是捷克的體操明日之星，在意外發生後，Natalie隸屬的索科爾普日布拉姆體操俱樂部（Sokol Pribram Sports Gymnastics）發聲明哀悼，稱會「永遠記得她」：

Natalie在她短暫的一生中一直微笑著，這就是我們永遠記住她的方式。我們向她的家人和親密朋友致以最深切的哀悼，並向他們送去力量和支持。

另外，Natalie的母親也在同份聲明中表示：

我們的Natalie是最可愛的人。她太不可思議了，我們都非常愛她，我們永遠不會停止愛她。我很自豪你是我的女兒、我夢想中的女孩。你教會了我很多東西，我希望你能教我更多。

點擊圖片放大
+6
+5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

遊英注意｜女遊客「打卡」皇家衛兵　無視警告牌靠近戰馬　突遭噬咬手臂痛到暈
13:34 2024/07/24
遊英注意｜女遊客「打卡」皇家衛兵　無視警告牌靠近戰馬　突遭噬咬手臂痛到暈
醫療資源｜港男入公立醫院探病　見病房迫爆患者感慨：仲衰過第三世界
17:07 2024/03/19
醫療資源｜港男入公立醫院探病　見病房迫爆患者感慨：仲衰過第三世界
猝死危機｜男子連續上班23天午休猝死　公司拒向家屬賠償：非工時內不算工傷
13:16 2023/11/19
猝死危機｜男子連續上班23天午休猝死　公司拒向家屬賠償：非工時內不算工傷

你可能感興趣

遊英注意｜女遊客「打卡」皇家衛兵　無視警告牌靠近戰馬　突遭噬咬手臂痛到暈
13:34 2024/07/24
遊英注意｜女遊客「打卡」皇家衛兵　無視警告牌靠近戰馬　突遭噬咬手臂痛到暈
醫療資源｜港男入公立醫院探病　見病房迫爆患者感慨：仲衰過第三世界
17:07 2024/03/19
醫療資源｜港男入公立醫院探病　見病房迫爆患者感慨：仲衰過第三世界
猝死危機｜男子連續上班23天午休猝死　公司拒向家屬賠償：非工時內不算工傷
13:16 2023/11/19
猝死危機｜男子連續上班23天午休猝死　公司拒向家屬賠償：非工時內不算工傷
網絡熱話 運動員 體操 捷克 德國

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月28日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月28日 時間12:05）
食用安全｜揀錯保溫壺恐重金屬中毒損腦神經　專家教4組號碼慎選安全物料
食用安全｜揀錯保溫壺恐重金屬中毒損腦神經　專家教4組號碼慎選安全物料
泰國墜機｜泰國9人墜機兩中國家庭遇難　「暑假親子旅行」成死亡之旅一女孩剛13歲生日
泰國墜機｜泰國9人墜機兩中國家庭遇難　「暑假親子旅行」成死亡之旅一女孩剛13歲生日
不良飲食︱38歲男愛吃2食物突發腦梗塞命危　醫生揭10大症狀：血脂太高
不良飲食︱38歲男愛吃2食物突發腦梗塞命危　醫生揭10大症狀：血脂太高
香港小姐丨TVB力捧花旦陳曉華突傳年底做人妻　被指秘戀朱敏瀚逾年
香港小姐丨TVB力捧花旦陳曉華突傳年底做人妻　被指秘戀朱敏瀚逾年