開學用品｜幼稚園小學開學用品最齊全Checklist　書包／返學鞋襪／姓名貼勿帶漏【附9招克服暑假後遺症】

▲ 9月2日開學日，幼稚園小學開學用品最齊全Checklist，書包／返學鞋襪／姓名貼勿帶漏。

【開學用品／開學準備／9月2日開學／開學天氣／暑假後遺症】暑假結束不足一個星期，9月2日是莘莘學子開學的大日子，不論同學們即將升讀幼稚園或是準備升小學，或多或少為開學而感到既期待又緊張。TOPick為各位家長和同學整理了幼稚園和小一新生開學用品Checklist，當中分為服飾、清潔、文具和開學小貼士等，預先準備好開學用品就不用「臨急抱佛腳」，返學自然更安心！

最新影片推介：

開學用品｜預習課本添置學習用品

想加快適應學習進度，除了完成暑期作業，來複習所學的知識。若已準備好課本，亦可以提早預習。此外，同學準備好合適的開學用品不怕「有甩漏」，小朋友大得快，家長記得檢視一下小朋友有否在暑假期間快高長大，因應需要考慮為孩子添置稱身的校服和返學鞋襪。以下分別列出幼稚園和小學開學的用品清單：

開學用品｜幼稚園開學用品清單

1. 名牌、姓名貼

學習用品寫上姓名或貼上姓名標籤，以免物品遺失。

2. 學生相

每年學校會要求家長交學生相，家長可以預先為小朋友準備。

3. 幼兒預防接種卡或幼兒健康手冊影本

4. 校服、運動服

5. 返學鞋襪（白色襪子、白色波鞋）

6. 白色背心底衫

7. 換洗的內衣褲、尿片（學習褲）

8. 水壺

9. 茶點用品（有蓋杯子、小餐盒）

10. 手巾、毛巾盒

11. 紙巾 、濕紙巾

12. 圍兜

13. 牙刷

14. 文具、筆記簿、文件袋

15. 口罩、消毒用品

深圳好去處｜記者直擊深圳Costco超市 精選十大必買抵用高質開學用品

開學2024｜BECKMANN護脊書包 60%減重物料8月享9折優優惠

開學書包｜National Geographic開學書包 全線85折優惠兩件再享9折

開學用品｜小學返學用品清單

1. 書包

最重要輕身、護脊，因小學很多課本要自己孭，不能放在學校。

2. 校服

3. 黑鞋、白波鞋

由於小朋友郁動多，宜選輕身、鞋頭較圓較闊會舒服一點。

4. 白襪（或灰襪）

5. 鉛筆盒／筆袋

6. 文具（擦膠、間尺、鉛筆）

7. 書套／包書膠

已剪裁的包書膠尺寸符合大部分課本，比卷裝款需自己剪裁更方便。

8. 視藝堂用品（彩色筆 、蠟筆、剪刀 、膠水、白膠漿、膠紙）

木顏色：宜選擦得甩和雙頭木顏色2款，前者做功課用，後者買6支可放入筆袋，上課備用。

9. 餐具（餐墊）

10. 水壺

11. 紙巾/手巾仔

12. 姓名貼

13. 輕便雨衣

14. 疫苗接種記錄卡影本

15. 學生相

16. 口罩、消毒用品

家長與小朋友一起準備開學用品不僅可以教導小朋友有關用品的用途，還可以讓他們感受到開學的準備過程，讓整個過渡更加順利。當一切準備就緒，就萬無一失迎接新的學年。

洗校服｜開學在即校服發黃 即學3個簡易步驟急救白恤衫

分離焦慮症︱送返學後偷偷溜走+借老師恐嚇子女 爸媽愈做愈錯增子女分離焦慮症

開學用品｜9招調適暑假後遺症



根據學友社資料，提醒家長和學生開學當日，還要記得留意天氣預報，提早出門，就不用擔心遲到。根據香港天文台天氣預報指，9月2日開學日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱，出門記得帶備雨具。此外，學友社分享9招克服暑假後遺症，包括：調整心情、作息時間的小貼士。

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

延伸閱讀更多提升學習效率的飲食習慣：

營養早餐｜早餐食魚蛋燒賣「愛子女變成害子女」 6款必備早餐懶人食譜重拾健康

補腦早餐｜食錯早餐影響專注力精神難集中 哈佛營養師推介5款最佳早餐食物

飲水健康︱美國研究：飲水可以變聰明 4個最佳飲水時間點提升學習效率

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】