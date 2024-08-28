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公屋裝修｜富蝶邨住戶被揭擁1件名貴電器　網民質疑是「公屋富戶」：查下佢家底

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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富蝶邨住戶被揭擁1件名貴電器，網民質疑是「公屋富戶」，建議「查下佢家底」。

【公屋／公屋裝修／公屋輪候】近年公屋富戶問題不時都會成為網上熱話，除了屋邨停泊名車會被人質疑外，名貴電器也惹人熱議。日前，有裝修師傅於社交平台分享埔富蝶邨單位完成裝修後的照片，有網民發現單位內其中一款貴價電器，價格至少2至3萬，被質疑住戶是富戶，更指「可以查下佢家底」。

公屋富戶︱港女憂父母離世 　獲人壽保險金超資產限額或失公屋【附房署條例規定】

裝修師傅曬大埔富碟邨裝修成果

日前，有裝修師傅於Facebook群組「富碟邨討論區」中發文，分享近日為大埔富碟邨1至2人公屋單位完成裝修工程，並附上多張裝修成果的照片，稱「業主又可以開心入住」。

從照片中可見，該單位空間較小，客廳靠窗位置擺放了一張地台床，兩旁設有多個收納櫃。廚房空間狹窄，只能容納一人，但配備齊全，包括熱水爐、煮食爐、抽油煙機和洗衣機等電器。

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網民見貴價電器至少2萬 質疑違反「富戶政策」

單位裝修引不少網民大讚「好靚」，帖文更被轉載至「公屋討論區」。相較裝修和間隔，網民將重點放在單位內的貴價電器上，指放置於廚房的洗衣機為德國高級家電品牌Miele，每部價格至少2、3萬，甚至被稱為「全世界排名第一靚機」，惹網民質疑該名住戶違反公屋「富戶政策」，建議「可以查下佢家底」。

不過，有網民指貴價電器可以分期付款，每個月只需供2至3千元，並不違反「富戶政策」，也有網民表示該品牌非是每部洗衣機型號都需要2萬，部分型號只需要幾千元，「唔係大家想像中咁貴」。

公屋富戶丨全家月入$10萬住公屋交$2000租 公屋富戶：驚交雙倍租

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