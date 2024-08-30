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耳中風｜聽力突然大幅下降兼耳鳴頭暈 盡早用高劑量類固醇消炎勿拖延

醫生診症室

撰文： 吳霆俊

發布時間： 15 分鐘前

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突發性神經性失聰病人的聽力急劇下降，診斷標準為3天內聽力出現連續3個音頻、超過30分貝的感音神經聽力損失。（iStock圖片）

一覺醒來聽力驟降，更覺頭暈耳鳴？有機會是「耳中風」！俗稱「耳中風」的突發性神經性失聰大多源於病毒感染，聽力受損的程度因人而異，有機會一下子大跌數十分貝。面對此症，最重要是及早求醫，切勿拖延，否則可造成無法逆轉的聽力損傷。

耳鼻喉科專科醫生黃翠欣解釋，突發性神經性失聰屬耳鼻喉科急症，90％病人找不到確切病因。醫學界一般認為此症與病毒感染或聽神經血管閉塞有關，其餘10%病症可因創傷、聽覺神經瘤或免疫系統疾病所致。而此症可發生在任何年齡層，研究顯示40歲以上患者居多，男女均等。風險因素如下：

  • 受病毒感染，使內耳耳窩毛細胞產生炎症
    休息不足、免疫力下降均增加病毒感染機會。一般常見的上呼吸道感染病毒，均有機會引起此症，其中帶狀疱疹病毒會潛伏於曾出水痘的人體內，待免疫力變差時就有機會復發。
     
  • 內耳神經血管閉塞，影響內耳血液循環
    60歲以上、患三高的病人較常見。高血壓引致血管硬化，糖尿病誘發微絲血管毛病，膽固醇堆積在血管壁上，形成動脈粥樣硬化斑塊。
     
  • 1%-3%人患良性聽覺神經瘤，聽力神經受壓致聽力下降

自然的聽力退化為階段性，且聽高音的能力較差。相反，突發性神經性失聰病人的聽力會急劇下降。（iStock圖片）

診斷標準3-3-30 治療愈快愈好

病人通常突然發現單邊聽力明顯下降，只有2%為雙邊耳朵同時失聰。此症亦可能會伴隨一系列徵狀——因耳朵接收聲音的功能受影響，使大腦聽覺皮層的神經脈衝加劇，產生耳鳴。部分人或覺得耳朵出現「谷谷脹脹」受壓的感覺，甚至暈眩得像天旋地轉般。

黃醫生解釋，自然的聽力退化為階段性，且聽高音的能力較差。相反，突發性神經性失聰病人的聽力急劇下降，診斷標準為3天內聽力出現連續3個音頻、超過30分貝的感音神經聽力損失。不過也有個別情況，若聽力下降接近卻未達30分貝，但表現方式脗合，醫生也會為病人解釋，視作突發性神經性失聰處理。

突發性神經性失聰造成的聽力下降幅度因人而異，而聽力下降的情況愈嚴重，治療及復元效果相對較差。黃醫生提醒病人一旦發覺聽力異常應立即求醫，因此症防不勝防，治療黃金期更是愈快愈好。若拖延病情不求醫，待兩星期後炎症引發神經細胞受損，再用藥療效也不大。

辨清傳導性或感音神經性弱聽

聽力下降可分為傳導性和感音神經性聽損兩種。前者由外耳或中耳問題引起，如耳垢或異物阻塞外耳道、中耳積液、耳膜穿破、膽脂瘤、聽小骨病變、耳骨硬化等。至於感音神經性弱聽是內耳耳蝸或聽神經受影響所致，而突發性神經性失聰則為感音神經性弱聽。

醫生會透過問症及臨床檢查，分辨弱聽屬傳導性或感音神經性。先用耳鏡檢查外耳道、耳膜及聽小骨，有需要時會以顯微鏡、內窺鏡作輔助。如檢查後排除為傳導性弱聽，會交由聽力學家進行純音聽力測試。

黃醫生續解釋：「3日內連續3個音頻達到30分貝以上的聽力下降，即被視為突發性神經性失聰。」與此同時，會抽血檢查血色素、肝腎功能、血糖、膽固醇、血沉澱率、甲狀腺功能等，以尋找病因及調較治療，並會進行內耳道磁力共振檢查，排除是否因良性耳神經瘤所致。

從圖表可見，聽力下降26至40分貝為輕度弱聽，41至55分貝為中度，56至70分貝屬中度嚴重，71分貝以上為嚴重至深度弱聽。

以高劑量類固醇消炎

若確診為突發性神經性失聰，醫生會處方高劑量類固醇藥物，連同胃藥一起服用，幫助內耳神經細胞擊退炎症。但若病人患糖尿病、乙型肝炎帶菌、胃潰瘍、高血壓或高眼壓等情況，則要為病人衡量利弊，如將類固醇劑量調整，或從口服類固醇藥改為中耳植入——以幼針穿過耳膜，將類固醇注射至中耳。

若療程期間出現血壓或血糖飆高等異常情況，需通知醫生。部分病人更可能會失眠、情緒波動或胃部不適，醫生也會處方相應藥物紓緩。

併用維他命及血管擴張藥加強療效

除了類固醇藥物，醫生亦有機會一併處方維他命B雜、血管擴張藥、抗病毒藥作輔助以加強療效。維他命B雜有助神經復元，血管擴張藥則可增加內耳血液供應、促進血液循環。假如病人同時併發「生蛇」（帶狀疱疹），則會使用抗病毒藥。

醫生亦會給病人選擇進行高濃度氧氣治療（Carbogen），即吸入95%氧氣及5%二氧化碳，或高壓氧治療（Hyperbaric oxygen therapy HBOT），希望增加內耳氧氣供應，以助細胞復元，達致最佳治療效果。

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一般用口服類固醇療程為7天。若完成後仍無好轉，黃醫生指可再加4節中耳植入類固醇作輔助治療。惟突發性神經性失聰患者僅三分一人可完全復元，三分一人有部分進步。剩餘的三分一人即使完成所有治療，效果仍未如理想，故把握黃金治療期相當重要。

75歲患者病發近乎全聾

曾有75歲的鼻咽癌病人，因電療而影響內耳血液供應，數年前出現突發性神經性失聰。完成所有治療包括口服類固醇、中耳植入類固醇、擴充血管藥物，再加高壓氧治療等，仍僅恢復部分聽力，約60分貝左右。

其後另一隻耳亦患突發性神經性失聰，聽力大幅下降至近全聾。即使治療後聽力有所恢復，但仍大大影響生活質素。

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