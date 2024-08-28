夫婦之道｜提早收工回家揭太太出軌 丈夫裝若無其事離家下場悲哀

▲ 《婚後事》截圖

我好奇，於是跑去訪問幾位不同年齡層的男士：「你可以忍受太太公然在你身旁跟另一個男人談情嗎？太太說計劃嫁到美國去，而你將會由老公變成老爸，在那個富人新丈夫的家任管家，你會同意嗎？」

所有男人都怪笑：「黐綫嘅！」「邊有咁荒謬㗎！」「咁水性楊花嘅女人，我一腳就踢佢出家門啦！」

大家卻有目共睹，即使被太太天天埋怨無錢，被她狠罵，又說會把他送到老人院去，那位阿伯依然情深款款、任勞任怨地緊隨着惡太太，甘願當應聲蟲，委實是沉船沉得很徹底。

同場加推：美國名偵探列20個出軌綫索

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

一個願打、一個願捱，男女關係本來就是這樣吧！

我在網上聽過一個這樣的真人真事，有位男士有天因事早下班回家，甫入屋赫然聽見一把女性的叫床聲，這聲音太熟悉了，百份百是自己的太太呢！男人跑到自己房間，那裏空無一人，再仔細聽，原來聲音是來自他們男房客的房間裏！

大家快來猜猜這位男士的即時反應吧，他會踢門走進房間上演一幕捉姦在床？然後跟客人大打出手，即時趕他出街，再整治太太？

猜錯了。那位男士是靜悄悄地離開現場，再回家時裝作若無其事，如常跟太太生活。為了保持原有生活，不願有變，他寧願忘卻那幕可怕的真相，就當太太從來沒有背叛他吧！他甚至可以繼續如常面對那位男房客，直至對方半年後搬走。

不過最終這一對仍是離婚收場，是太太提出的，還說了一堆狠話：「你係廢柴！」「你連狗都不如！」

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】