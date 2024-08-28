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人口調查｜121萬港男港女從未結婚　不婚男比已婚短命？研究揭心衰竭死亡率高2.2倍

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 57 分鐘前

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政府統計處周一（26日）發布最新人口調查，其中121萬港男港女從未結婚創3年新高。

【人口調查／結婚／平均預期壽命／結婚率／單身男性／死亡風險／心臟衰竭】政府統計處周一（26日）公布最新人口調查，發現多達121萬港男港女從未結婚，創下3年新高。到底不婚是否會影響健康？有日本研究就曾顯示，單身漢的平均壽命比已婚男短14年；另有一項美國研究發現，從未結婚的男性在診斷出心臟衰竭後5年內的死亡率，較已婚或曾結婚的男性高出2.2倍。

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根據統計處資料，至2023年底本港人口約753萬人，其中男性約343萬人，女性約410萬人，相差約70萬人。而在撇除外籍家庭傭工後，性別比率為每1000名女性對908名男性，較去年的911名男性少3人，比率稍微擴大。

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香港人平均壽命向來較長，去年一共有逾3.3萬名嬰兒出生，其中近1.6萬名為女嬰，男嬰則約有1.7萬名，出生時的平均預期壽命與2022年相比分別增加1.1年及1.8年，達87.9歲及82.5歲。

人口調查｜從未結婚人數創3年新高

而自新冠疫情結束、社交距離設施取消後，香港人去年的婚姻數目約有4.8萬宗，較2022年增加59%之多，粗結婚率（即每千名人口的結婚數目）為13.9及11.6，同樣較前一年增加不少。不過與此同時，本港男女初婚年齡中位數亦進一步延後，男性由2022年的32.2歲增至32.5歲，女性則由30.7歲增至30.9歲，反映香港人普遍遲婚的現象。

值得留意的是，25歲至64歲人口中從未結婚的人數持續上升，繼2021年的118.1萬人及2022年的118.7萬人後，2023年增至121萬人，創下3年新高。其中，從未結婚的女性達595,200人，佔25至64歲人口的27%，從未結婚的男性則達615,500人，佔25至64歲人口的32%。

人口調查｜不婚男較已婚男短命

雖然結婚與否皆為個人選擇，但就有不止一項研究顯示，單身男性在健康方面與已婚男相比有明顯劣勢。日本專門研究單身議題的社會學家荒川和久，曾根據厚生勞動省「生命統計調查」中的死亡人數數據進行分析，發現已婚男性的死亡中位年齡為81.6歲，而未婚男性則是67.2歲，亦即單身漢的平均壽命比已婚男性短14年；而未婚男性的死亡率也高於已婚男子，其中包括高血壓、腎病及肝病罹患率也比已婚男子高。

對此，荒川和久估計可能與未婚男性的飲食習慣有關。他指出，在新冠疫情爆發前，單身男性每月外出用餐的花費，大約是3人或4人家庭的1.7倍。相反，單身女性則表示她們很少外出用餐。他又認為，非自願的孤獨感可能會影響心理健康，一些想結婚卻不能結婚的人，會導致心理健康受損。他表示：「在後悔之前，我認為從小就與另一半開始建立認真的關係很重要。」

人口調查｜單身男心臟衰竭死亡率高2.2倍

此外，美國心臟病學院一項研究亦發現，從未結婚的男性在診斷出心臟衰竭後5年內的死亡率，較已婚或曾結婚的男性高出2.2倍。該項研究針對6,800名45歲至84歲的美國成年人進行調查，比較了研究第10年、94名患有心臟衰竭的參與者的婚姻狀況和存活率，研究人員同時控制了其他風險因素，例如年齡和情緒狀態等。

結果顯示，終身未婚男性罹患心臟衰竭後5年內死亡的機率，比已婚男性高出約2.2倍。而喪偶、離婚或分居的男性並沒有增加死亡風險。至於女性的婚姻狀況與心臟衰竭關係，則沒有顯著的關聯性。

研究人員就結果推斷，終身未婚男較易死於心臟衰竭，可能與社交互動和孤立有關，他們能否接觸到可以監察其健康狀況的人，例如在飲食、運動或酒精攝入等行為上。

更多相關報道：【日本研究】單身漢比已婚男短14年命　平均僅67歲患某種病機率更高

同場加映：心臟衰竭5大症狀

台灣博仁醫院急重症副院長暨心血管中心主任、心臟內科主治醫生康志森解釋，心臟就像一個泵，當不夠力無法將血液打出去，因滲透壓關係，使得血液裡的水分跑到組織液，回不到心臟。一般而言，心臟衰竭患者會出現「喘、腫及累」3大警號，並造成以下5大症狀：

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