網絡熱話︱疑因巴士急煞失平衡　城巴上層女乘客撞向電視螢幕極驚嚇

【巴士意外／城巴／608線／煞車／車廂電視／玻璃碎裂】乘搭任何交通工具時，請務必等車輛完全停下才起身離開，以免發生意外！近日有女網民於網上發文指，在乘搭城巴608線期間，目擊到有乘客疑因巴士煞車而站立不穩，撞倒電視螢幕以致玻璃破裂，所幸沒有受傷。

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網絡熱話︱女乘客失平衡撼爆電視螢幕

女事主在社交平台「小紅書」上發文分享事件，表示自己和友人周日（25日）乘搭在筲箕灣城巴608線，二人坐在上層左邊最前排位置；其後巴士駛至寶峰園時，有一名女乘客上車，打算坐在右邊最前排位置，但巴士突然急停，該名女乘客疑因煞車失平衡，整個人撞向前方電視，其手袋撞破螢幕玻璃，致整片玻璃粉碎，碎片散落在該名女乘客，以及事主和其友人身上。據悉，該名女乘客在意外後已自行離開車廂。

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女事主在帖文中稱：

「砰」的一聲巨響，我和朋友都嚇了一跳，頭頂全是玻璃碎，鞋子、包包裏都有玻璃碎，還以為是前面的玻璃碎了，嚇死。幸好玻璃材質比較輕，沒有受傷，只是覺得頭皮痛痛的，朋友臉上被玻璃碎砸到有點痛。之後在車上等20分鐘接駁車過來才換乘，不幸中的萬幸。

女事主提醒大家，在香港乘搭巴士時請盡量不要坐在上層最前排，避免發生同類意外。

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網絡熱話︱應否坐巴士上層第一排？

帖文發布後，隨即引來熱烈討論，不少人針對「應否坐巴士上層第一排」引起熱議，不少人都認為坐巴士上層第一排的確存在隱憂；有留言分享經歷指身邊人曾坐在上層第一排時，巴士撞車致擋風玻璃碎裂，大量玻璃碎插進雙腳內，甚至整個人差點被撞飛出車廂，花足多個月才完成清創手術和植皮手術。

不過也有網民表示，雖然坐前排確實存在風險，但前排看到的風景實在是無可取代的；另有人表示只要繫好安全帶就沒有大問題。

網絡熱話︱乘搭巴士8個安全要點

城巴對事件作出回應，提醒乘客應時刻佩戴安全帶，並照顧同行兒童及長者；同時提醒乘客，請等待車輛完全停下，才站立移動離座或入座。

根據運輸署資料，乘搭巴士時有8個安全要點要注意：

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