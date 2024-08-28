戲院結業｜睇戲不再入戲院睇 鄭丹瑞拆解戲院結業背後的原因

▲ 九龍城廣場影藝戲院結業。

「又一間戲院結業。」這則短訊在損友吹水群組瘋傳，原因是一眾損友都曾經是戲迷，「睇戲要入戲院睇」的習慣已經維持半個世紀以上；即使中間經歷粵語片低潮、翻版盜錄的猖獗，票價一加再加，也不會令我們卻步！（尤其是我作為半個電影人，更加要以身作則。）但這現象在近幾年已經改變，約損友去睇戲晚飯直落，赴約的人數大幅下跌！

多了收費影視平台，只要在家中設置一套高級影視音響設施，就可以舒舒服服躺在沙發上睇電影、煲劇；我以為這就是解釋了損友拒絕入戲院的原因，但原來還有一個更加深層的理由：「千篇一律！」

好事之徒分析自己近年已經少入戲院的原因：「雖然依家電影嘅製作質素愈來愈高，但係唔知點解，睇一套等於睇咗十套，再無驚喜可言。以前喺戲院睇戲，就算人有三急，都會死忍，睇埋結局先至衝去廁所，仲有，就係從來唔會睇手錶，只會覺得：嘩！乜咁快又九十分鐘嗱？套戲真係好緊張刺激，又或者好哀怨纏綿……」

好事之徒歎一歎氣，續說：「依家唔知到底係因為人老咗？定係因為啲戲太悶？入戲院睇戲，隔半個鐘就起身去洗手間，睇到差唔多一個鐘頭後，就頻頻睇手錶，點解套戲仲未完？就算銀幕上打到飛起，飛機大炮出齊，特技效果天衣無縫，都已經再引唔起我嘅興趣，因為已經睇過晒。因此，我寧願留喺屋企睇收費影視平台，揀咗套戲唔啱我口味，可以立即轉第二套，唔好浪費我時間。」這個不入戲院睇戲的理由，又頗充分。

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