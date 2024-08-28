  • 34°C
香港時間 : 2024828日 (三) 14:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

戲院結業｜睇戲不再入戲院睇 鄭丹瑞拆解戲院結業背後的原因

休閒消費

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

九龍城廣場影藝戲院結業。

「又一間戲院結業。」這則短訊在損友吹水群組瘋傳，原因是一眾損友都曾經是戲迷，「睇戲要入戲院睇」的習慣已經維持半個世紀以上；即使中間經歷粵語片低潮、翻版盜錄的猖獗，票價一加再加，也不會令我們卻步！（尤其是我作為半個電影人，更加要以身作則。）但這現象在近幾年已經改變，約損友去睇戲晚飯直落，赴約的人數大幅下跌！

多了收費影視平台，只要在家中設置一套高級影視音響設施，就可以舒舒服服躺在沙發上睇電影、煲劇；我以為這就是解釋了損友拒絕入戲院的原因，但原來還有一個更加深層的理由：「千篇一律！」

好事之徒分析自己近年已經少入戲院的原因：「雖然依家電影嘅製作質素愈來愈高，但係唔知點解，睇一套等於睇咗十套，再無驚喜可言。以前喺戲院睇戲，就算人有三急，都會死忍，睇埋結局先至衝去廁所，仲有，就係從來唔會睇手錶，只會覺得：嘩！乜咁快又九十分鐘嗱？套戲真係好緊張刺激，又或者好哀怨纏綿……」

好事之徒歎一歎氣，續說：「依家唔知到底係因為人老咗？定係因為啲戲太悶？入戲院睇戲，隔半個鐘就起身去洗手間，睇到差唔多一個鐘頭後，就頻頻睇手錶，點解套戲仲未完？就算銀幕上打到飛起，飛機大炮出齊，特技效果天衣無縫，都已經再引唔起我嘅興趣，因為已經睇過晒。因此，我寧願留喺屋企睇收費影視平台，揀咗套戲唔啱我口味，可以立即轉第二套，唔好浪費我時間。」這個不入戲院睇戲的理由，又頗充分。

湊得輕鬆啲
鐵人爸爸｜子女4歲學三鐵磨煉不屈精神　教練爸爸鼓勵挑戰逆境：冠軍不重要

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文 : 鄭丹瑞

電影院 電影 鄭丹瑞

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月28日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月28日 時間12:05）
食用安全｜揀錯保溫壺恐重金屬中毒損腦神經　專家教4組號碼慎選安全物料
食用安全｜揀錯保溫壺恐重金屬中毒損腦神經　專家教4組號碼慎選安全物料
泰國墜機｜泰國9人墜機兩中國家庭遇難　「暑假親子旅行」成死亡之旅一女孩剛13歲生日
泰國墜機｜泰國9人墜機兩中國家庭遇難　「暑假親子旅行」成死亡之旅一女孩剛13歲生日
不良飲食︱38歲男愛吃2食物突發腦梗塞命危　醫生揭10大症狀：血脂太高
不良飲食︱38歲男愛吃2食物突發腦梗塞命危　醫生揭10大症狀：血脂太高
香港小姐丨TVB力捧花旦陳曉華突傳年底做人妻　被指秘戀朱敏瀚逾年
香港小姐丨TVB力捧花旦陳曉華突傳年底做人妻　被指秘戀朱敏瀚逾年