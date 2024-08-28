許濤呼籲旗下藝人發展內地市場　傳皇牌劇《愛·回家》需停拍大執劇本

▲ 無綫主席許濤呼籲旗下藝人發展內地市場！

昨日（8月27日），無綫主席許濤急召任公司包薪合約藝人開會，公布公司接下來的發展方向！藝人都要面對不少改動，如：積極進軍內地市場、一些劇集需延拍！

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許濤呼籲旗下藝人發展內地市場

無綫近年不少劇集、綜藝節目已更內地平台合作，如：劇集《新聞女王》、《黑色月光》、《巾幗梟雄之懸崖》等，許濤呼籲旗下藝人發積極展內地市場，好好把握機會！

無綫助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲接受傳媒訪問時也直認「大灣區係藝人主要嘅發展市場」，認為藝人需學習與內地觀眾的交流方式！

▲ 許濤（經濟日報圖片庫）

《愛·回家》需停拍改劇本？

有指除了合拍劇的劇本要在開拍前通過審批，本地劇劇本也需「過關」才可開拍，傳皇牌劇《愛·回家之開心速遞》接下來需「停拍」作檢視劇本。

不過，《開心速遞》已拍下不少集數，相信對劇集播出影響不大。

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官網藝人頁面「大執位」

「大執」的除了劇本，還有TVB官網的藝人頁面，藝人的排位不再是按姓名筆劃或英文名開首字母排序，藝人簡介內更詳細地列出劇集角色、獎項，未如以往般簡陋。

以「經理人合約女藝員」頁面為例，第一行左至右起計有：高海寧、張曦雯、黃翠如、李佳芯、朱千雪、蔡思貝。

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