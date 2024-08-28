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澳門特首選舉｜岑浩輝：博彩業早年野蠻擴張　一業獨大不利澳門長遠發展

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 38 分鐘前

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岑浩輝今日在宣佈參選的記者會中被問及如何推動澳門經濟適度多元化發展。（香港電台截圖）

辭任澳門終審法院院長的岑浩輝今日（28日）宣佈參選澳門特區第六任特首。他指，澳門早年博彩業、旅遊業急促發展，野蠻擴張，甚至影響年輕人選擇就業、職業發展，認為一業獨大對澳門長遠發展不利，經濟多元必須向前行、無退路。

岑浩輝今日在宣佈參選的記者會中被問及如何推動澳門經濟適度多元化發展，他指，澳門經濟結構博彩業、旅遊業獨大，澳門早年博彩業、旅遊業急促發展，但發展過程中，有段時間失序發展，野蠻擴張，這種發展，不單佔用各方人力社會資源，甚至影響年輕人選擇就業、職業發展。

他認為，一業獨大對澳門長遠發展不利，帶來非常大負面影響，要適度多元發展。他重提港澳辦主任夏寶龍來澳考察時提及經濟適度多元發展。他認為，無論如何辛苦，經濟多元必須向前行、無退路。

出路方面，他認為，可以聯通葡語系國家，推廣經貿合作；大力南下東南亞國家，6億6千萬人口，是充滿活力新經濟體，加上葡語系國家近3億人，共10億人。他又指，背靠祖國是最重要，國家1,4億人口，要大力加強與內地商貿旅遊文化會議各方面聯繫，全力推動橫琴合作區發展。

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