  • 34°C
香港時間 : 2024828日 (三) 14:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

幼童搭機︱1歲女童搭飛機哭鬧　遭兩陌生女帶入廁所「教育」惹公憤

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 16 分鐘前

分享：

分享：

熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

女童慘被兩陌生女士帶入廁所「教訓」。

【飛機/旅行/空姐/哭鬧/上海】小童搭飛機，時有哭鬧情況發生，未必一定是「扭計」，可能是因為氣壓令到耳膜不適。內地一名1歲女童，乘搭從貴陽飛上海的飛機，因在機上哭鬧遭兩名陌生女士強行帶到廁所「教育」。事後，該兩名女士將片段放上網，以為自己做了好事，卻引來網民公憤，指責兩女形同「綁架」!

最新影片:

TOPick一分鐘
深圳好去處｜記者直擊深圳Costco超市　精選十大必買抵用高質開學用品

據內媒報導，有網民發佈影片稱:「8月24日，從貴陽飛上海的一架飛機上，有兩位乘客因為忍受不了一位一歲多的小女孩哭鬧，直接把小女孩從奶奶（祖母）身邊強行帶走，然後關到飛機廁所裏教育。」

航空秘密｜老師搭飛機回港全身被蝨咬    空姐踢爆清潔工執拾客艙實況

幼童搭機哭鬧︱陌生女行為惹公憤

女童與兩名女子互不相識，影片所見，女童被關進廁所後顯得極為不安並哭泣，期間一名女士負責拍攝，她們對小女孩說不哭泣才可以讓她見奶奶，並不讓其奶奶進廁所。事後她們把影片上傳到網絡上並認為自己做了好事，引起了微博網民極大公憤。

點擊圖片放大
+4
+3

幼童搭機哭鬧︱航空公司回應

涉事的航機吉祥航空回應指，當時女童祖母同意兩位女乘客的做法，並且在廁所門外等候，而女童媽媽事後亦都表示對旅客提供協助表示理解。

不少網民表示，兩名乘客對小孩缺乏寬容：「小孩子坐飛機，耳膜受到氣壓壓迫，難受哭鬧是很正常的事。現在有些人，即沒有常識，又沒有包容心」「還不抓人？這不是綁架嗎？」「乘務員呢不管嗎？這太可怕了。這孩子心理陰影怎麼去」。

親子旅遊｜飛機餐食唔飽想要多份？ 空姐教1招秘訣：這情況下最易成功

點擊圖片放大
+3
+2

幼童搭機哭鬧︱網民報警

據內媒《東方財經》報道，吉祥航空客服回應稱，

內部正在核查中，因為空乘的話不可能實時一直在客艙裏面。如果是陌生人帶走小朋友的話，空姐肯定是會協助家長處理這種問題，確實是陌生人的話，建議家屬報警。

26日晚，吉祥航空就此事發布情況說明，經核實，該兒童旅客與祖父母共同出行。飛行途中該兒童持續哭鬧，為避免打擾到其他旅客休息，在其祖母的同意下，兩名旅客將兒童抱至洗手間教育，過程中兒童的祖母一同前往並在洗手間門口等候。

貴州公安則回應稱，

已接到其他群眾報警，已通知相關部門核實處理。
 

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

親子旅遊｜夏天乘搭飛機不要穿牛仔褲 資深空姐建議必帶4樣物品
17:25 2024/07/29
親子旅遊｜夏天乘搭飛機不要穿牛仔褲 資深空姐建議必帶4樣物品
航空秘密｜老師搭飛機回港全身被蝨咬 空姐踢爆清潔工執拾客艙實況
10:51 2024/08/05
航空秘密｜老師搭飛機回港全身被蝨咬 空姐踢爆清潔工執拾客艙實況
親子旅遊｜飛機餐食唔飽想要多份？　空姐教1招秘訣：這情況下最易成功
18:41 2024/08/26
親子旅遊｜飛機餐食唔飽想要多份？　空姐教1招秘訣：這情況下最易成功

你可能感興趣

親子旅遊｜夏天乘搭飛機不要穿牛仔褲 資深空姐建議必帶4樣物品
17:25 2024/07/29
親子旅遊｜夏天乘搭飛機不要穿牛仔褲 資深空姐建議必帶4樣物品
航空秘密｜老師搭飛機回港全身被蝨咬 空姐踢爆清潔工執拾客艙實況
10:51 2024/08/05
航空秘密｜老師搭飛機回港全身被蝨咬 空姐踢爆清潔工執拾客艙實況
親子旅遊｜飛機餐食唔飽想要多份？　空姐教1招秘訣：這情況下最易成功
18:41 2024/08/26
親子旅遊｜飛機餐食唔飽想要多份？　空姐教1招秘訣：這情況下最易成功
網絡熱話 家庭教育 機艙服務員 航空 貴陽 上海 微博

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月28日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月28日 時間12:05）
食用安全｜揀錯保溫壺恐重金屬中毒損腦神經　專家教4組號碼慎選安全物料
食用安全｜揀錯保溫壺恐重金屬中毒損腦神經　專家教4組號碼慎選安全物料
泰國墜機｜泰國9人墜機兩中國家庭遇難　「暑假親子旅行」成死亡之旅一女孩剛13歲生日
泰國墜機｜泰國9人墜機兩中國家庭遇難　「暑假親子旅行」成死亡之旅一女孩剛13歲生日
不良飲食︱38歲男愛吃2食物突發腦梗塞命危　醫生揭10大症狀：血脂太高
不良飲食︱38歲男愛吃2食物突發腦梗塞命危　醫生揭10大症狀：血脂太高
香港小姐丨TVB力捧花旦陳曉華突傳年底做人妻　被指秘戀朱敏瀚逾年
香港小姐丨TVB力捧花旦陳曉華突傳年底做人妻　被指秘戀朱敏瀚逾年