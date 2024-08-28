幼童搭機︱1歲女童搭飛機哭鬧　遭兩陌生女帶入廁所「教育」惹公憤

▲ 女童慘被兩陌生女士帶入廁所「教訓」。

【飛機/旅行/空姐/哭鬧/上海】小童搭飛機，時有哭鬧情況發生，未必一定是「扭計」，可能是因為氣壓令到耳膜不適。內地一名1歲女童，乘搭從貴陽飛上海的飛機，因在機上哭鬧遭兩名陌生女士強行帶到廁所「教育」。事後，該兩名女士將片段放上網，以為自己做了好事，卻引來網民公憤，指責兩女形同「綁架」!

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據內媒報導，有網民發佈影片稱:「8月24日，從貴陽飛上海的一架飛機上，有兩位乘客因為忍受不了一位一歲多的小女孩哭鬧，直接把小女孩從奶奶（祖母）身邊強行帶走，然後關到飛機廁所裏教育。」

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幼童搭機哭鬧︱陌生女行為惹公憤

女童與兩名女子互不相識，影片所見，女童被關進廁所後顯得極為不安並哭泣，期間一名女士負責拍攝，她們對小女孩說不哭泣才可以讓她見奶奶，並不讓其奶奶進廁所。事後她們把影片上傳到網絡上並認為自己做了好事，引起了微博網民極大公憤。

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幼童搭機哭鬧︱航空公司回應

涉事的航機吉祥航空回應指，當時女童祖母同意兩位女乘客的做法，並且在廁所門外等候，而女童媽媽事後亦都表示對旅客提供協助表示理解。

不少網民表示，兩名乘客對小孩缺乏寬容：「小孩子坐飛機，耳膜受到氣壓壓迫，難受哭鬧是很正常的事。現在有些人，即沒有常識，又沒有包容心」「還不抓人？這不是綁架嗎？」「乘務員呢不管嗎？這太可怕了。這孩子心理陰影怎麼去」。

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幼童搭機哭鬧︱網民報警

據內媒《東方財經》報道，吉祥航空客服回應稱，

內部正在核查中，因為空乘的話不可能實時一直在客艙裏面。如果是陌生人帶走小朋友的話，空姐肯定是會協助家長處理這種問題，確實是陌生人的話，建議家屬報警。

26日晚，吉祥航空就此事發布情況說明，經核實，該兒童旅客與祖父母共同出行。飛行途中該兒童持續哭鬧，為避免打擾到其他旅客休息，在其祖母的同意下，兩名旅客將兒童抱至洗手間教育，過程中兒童的祖母一同前往並在洗手間門口等候。

貴州公安則回應稱，

已接到其他群眾報警，已通知相關部門核實處理。



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