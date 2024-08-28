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飲食攻略｜飲咖啡延年益壽？醫生揭11種人忌飲咖啡　恐令心臟病發增骨折危機

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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飲咖啡延年益壽，醫生揭11種人忌飲咖啡，恐令心臟病發增骨折危機。

【咖啡／咖啡因／死亡率／心臟病／骨折／久坐／長壽／提神醒腦／失眠／高血壓】不少打工仔都會在早上飲咖啡提神，有研究指出，飲咖啡可抵消久坐所引發的死亡風險。不過，台灣有醫生表示，並非人人適合飲用咖啡，甚至可能導致心臟問題，增加骨折等健康風險。

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飲食攻略｜飲咖啡可抵消久坐引發死亡風險

台灣重症科醫生黃軒在Facebook個人專頁發文表示，咖啡不僅能提神醒腦，還有助於緩解疲勞。他引述美國今年發表的一項研究指出，飲咖啡還能抵消久坐帶來的危害，降低死亡風險。

中國蘇州大學醫學院及蘇州大學附屬醫院的研究團隊分析了10,639名成年人資料，追蹤期間長達13年，研究「久坐時間」和「咖啡攝取量」對於死亡風險的影響。該研究已於今年4月發表於《BMC Public Health》。

研究結果顯示，與每天久坐少於4小時的人相比，持續坐著多於8小時的人士，死亡率增加46%。其中，3個不同咖啡攝取量的組別（每天喝<326g、326-540g、>540g咖啡），死亡率都比不喝咖啡者低。

而每天久坐6小時或以上、且不喝咖啡人士，比起每天坐少於6小時、且喝咖啡人士的死亡率高1.58倍；同樣每天久坐至少6小時、喝咖啡者人士的死亡率比不喝咖啡人士低36%。

更多相關報道：消委會咖啡｜9成咖啡產品含致癌物+除害劑　7款5星安全名單一覽最平$39

7款5星咖啡產品

消委會早前檢驗49款市售咖啡產品樣本，包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉（instant coffee）樣本，每包裝售價由$15至$168不等。檢驗結果發現，有47款樣本均檢出基因致癌物丙烯酰胺、有46款咖啡樣本含有除害劑。為此，消委會為大家挑選出7款5星咖啡產品供大家參考：

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飲食攻略｜11種人士不宜飲咖啡

不過，黃軒醫生指出，雖然飲咖啡有不少益處，但並非人人適合飲用，他列出以下11種人士不宜飲用咖啡：

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黃軒醫生提醒，喝咖啡確實有一些潛在的健康益處，但也需要適度飲用，而適量亦因個體差異而有異，一般來說，普通成年人每日喝咖啡，其咖啡因應控制在400毫克以內，相當於大約3到4杯標準咖啡（每杯約含100毫克咖啡因）。另外，如果是對咖啡因敏感的人群及其他特定人群，應根據個人情況，可能需要限制或避免攝入過多咖啡因。

飲食攻略｜適量喝咖啡好處多

台灣家醫科醫生李思賢在其Facebook專頁發文，拆解咖啡對身體的好壞。他指出，不少人習慣每天喝咖啡提神，適量攝取咖啡的確能夠為身體帶來很多益處。據過往研究指出，咖啡含有綠原酸，建議每天喝1至3杯就能夠達到抗氧化功效，幫助維持DNA端粒細胞的長度，保護人體幹細胞，減緩細胞老化過程和速度之餘，亦可以保持強健和活力。李醫生指出，咖啡能夠為人體帶來7大好處如下：

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李醫生亦提醒，雖然咖啡聽起來對身體百利而無一害，但只限於適量攝取。若過量攝取咖啡因，長久來說可能會造成依賴，甚至有反效果：

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故此，李醫生建議喝咖啡前，要分辨清楚自己體質會否屬於高風險人士，飲用時要注意分量，避免過量攝取。他列舉4類人士要留意咖啡因的每日攝取量，包括高血壓患者、失眠人士、孕婦、或自律神經失調的族群，要更加留意喝咖啡後身體的反應。孕婦每天建議喝2杯為上限，一般人可以每天喝3杯。

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