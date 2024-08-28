  • 34°C
香港時間 : 2024828日 (三) 14:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

水着大戰丨蔡卓妍罕晒三點式玩揈水髮　關智斌以爆肌照迎戰

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 44 分鐘前

分享：

分享：

熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

阿Sa同Kenny身材冇得頂。

女星蔡卓妍（阿Sa）近來為TWINS巡唱練得相當弗，不時做Gym保持美好身段，日前她罕有大晒三點式照，站在水中大玩揈水髮，又擺出多個甫士，展現弗爆身材。

最新影片推介：梁靖琪專訪

TOPick柴犬追星
我都係爸媽丨梁靖琪生大仔煎熬近20個小時　Toby自認非「虎媽」不追女有原因

罕晒三點式

阿Sa發文表示：

「用在一時 😝
咁辛苦keepfit
就係為咗有個summerbody 😏
留倩影
老咗可以睇返
曾經都fit過 😎
2024年夏」

點擊圖片放大
+14
+13

Kenny爆肌照

阿Sa的三點式一出，即引起泳照大戰，首位挑戰者就有關智斌（Kenny），他留言挑機：「我都要post一張挑戰你個summer body先！」

Kenny真的言出必行，即晒出半裸上身照，見其大晒二頭肌﹑三頭肌，展現完美的肌肉線條，而腹肌同樣明顯。
之後他甫出一張濕身托頭甫，加上其「殺死人」的眼神，令到大家都心心眼，留言指真的被Kenny迷暈。

Kenny發文表示：

「練兵千日用在一時😎
蔡卓妍小姐發起一個 #summerbodychallenge
婀娜多姿玲瓏浮特的曲線
令身邊朋友咬牙切齒妒忌恨😬
男藝人關智斌看不過眼，決定加入戰團！
穿起10多年都沒有穿過的小泳褲迎戰！」


阿Sa留言：「大佬！得兩張唔夠喉喎！」胡定欣亦表示「嘩🫣 係咪你黎架？」鄭希怡﹑洪卓立等人亦有讚好。

點擊圖片放大
+11
+10

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

關智斌首個巡演圓滿結束　Kenny逢開騷暴雨：我認命
17:10 2024/05/29
關智斌首個巡演圓滿結束　Kenny逢開騷暴雨：我認命
百fans到場支持感受現時偶像應援待遇　關智斌：我嗰個年代冇呢啲嘢㗎
14:10 2024/06/11
百fans到場支持感受現時偶像應援待遇　關智斌：我嗰個年代冇呢啲嘢㗎
玫瑰崗中學提早停辦丨蔡卓妍重返母校玫瑰崗照片曝光 　與一班校友開心留倩影
17:47 2024/03/26
玫瑰崗中學提早停辦丨蔡卓妍重返母校玫瑰崗照片曝光 　與一班校友開心留倩影
MIRROR成員丨蔡卓妍壓軸登場跳《TOXIC!》　李駿傑想與郭富城玩dance challenge
18:21 2024/08/07
MIRROR成員丨蔡卓妍壓軸登場跳《TOXIC!》　李駿傑想與郭富城玩dance challenge

你可能感興趣

關智斌首個巡演圓滿結束　Kenny逢開騷暴雨：我認命
17:10 2024/05/29
關智斌首個巡演圓滿結束　Kenny逢開騷暴雨：我認命
百fans到場支持感受現時偶像應援待遇　關智斌：我嗰個年代冇呢啲嘢㗎
14:10 2024/06/11
百fans到場支持感受現時偶像應援待遇　關智斌：我嗰個年代冇呢啲嘢㗎
玫瑰崗中學提早停辦丨蔡卓妍重返母校玫瑰崗照片曝光 　與一班校友開心留倩影
17:47 2024/03/26
玫瑰崗中學提早停辦丨蔡卓妍重返母校玫瑰崗照片曝光 　與一班校友開心留倩影
蔡卓妍 Twins 關智斌 歌手 娛樂人物職業 娛樂行業

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月28日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月28日 時間12:05）
食用安全｜揀錯保溫壺恐重金屬中毒損腦神經　專家教4組號碼慎選安全物料
食用安全｜揀錯保溫壺恐重金屬中毒損腦神經　專家教4組號碼慎選安全物料
泰國墜機｜泰國9人墜機兩中國家庭遇難　「暑假親子旅行」成死亡之旅一女孩剛13歲生日
泰國墜機｜泰國9人墜機兩中國家庭遇難　「暑假親子旅行」成死亡之旅一女孩剛13歲生日
不良飲食︱38歲男愛吃2食物突發腦梗塞命危　醫生揭10大症狀：血脂太高
不良飲食︱38歲男愛吃2食物突發腦梗塞命危　醫生揭10大症狀：血脂太高
香港小姐丨TVB力捧花旦陳曉華突傳年底做人妻　被指秘戀朱敏瀚逾年
香港小姐丨TVB力捧花旦陳曉華突傳年底做人妻　被指秘戀朱敏瀚逾年