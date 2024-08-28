水着大戰丨蔡卓妍罕晒三點式玩揈水髮　關智斌以爆肌照迎戰

▲ 阿Sa同Kenny身材冇得頂。

女星蔡卓妍（阿Sa）近來為TWINS巡唱練得相當弗，不時做Gym保持美好身段，日前她罕有大晒三點式照，站在水中大玩揈水髮，又擺出多個甫士，展現弗爆身材。

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罕晒三點式

阿Sa發文表示：

「用在一時 😝

咁辛苦keepfit

就係為咗有個summerbody 😏

留倩影

老咗可以睇返

曾經都fit過 😎

2024年夏」

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Kenny爆肌照

阿Sa的三點式一出，即引起泳照大戰，首位挑戰者就有關智斌（Kenny），他留言挑機：「我都要post一張挑戰你個summer body先！」

Kenny真的言出必行，即晒出半裸上身照，見其大晒二頭肌﹑三頭肌，展現完美的肌肉線條，而腹肌同樣明顯。

之後他甫出一張濕身托頭甫，加上其「殺死人」的眼神，令到大家都心心眼，留言指真的被Kenny迷暈。

Kenny發文表示：

「練兵千日用在一時😎

蔡卓妍小姐發起一個 #summerbodychallenge

婀娜多姿玲瓏浮特的曲線

令身邊朋友咬牙切齒妒忌恨😬

男藝人關智斌看不過眼，決定加入戰團！

穿起10多年都沒有穿過的小泳褲迎戰！」



阿Sa留言：「大佬！得兩張唔夠喉喎！」胡定欣亦表示「嘩🫣 係咪你黎架？」鄭希怡﹑洪卓立等人亦有讚好。

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