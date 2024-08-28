水着大戰丨蔡卓妍罕晒三點式玩揈水髮 關智斌以爆肌照迎戰
撰文： TOPick柴犬出動
發布時間： 44 分鐘前
女星蔡卓妍（阿Sa）近來為TWINS巡唱練得相當弗，不時做Gym保持美好身段，日前她罕有大晒三點式照，站在水中大玩揈水髮，又擺出多個甫士，展現弗爆身材。
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罕晒三點式
阿Sa發文表示：
「用在一時 😝
咁辛苦keepfit
就係為咗有個summerbody 😏
留倩影
老咗可以睇返
曾經都fit過 😎
2024年夏」
Kenny爆肌照
阿Sa的三點式一出，即引起泳照大戰，首位挑戰者就有關智斌（Kenny），他留言挑機：「我都要post一張挑戰你個summer body先！」
Kenny真的言出必行，即晒出半裸上身照，見其大晒二頭肌﹑三頭肌，展現完美的肌肉線條，而腹肌同樣明顯。
之後他甫出一張濕身托頭甫，加上其「殺死人」的眼神，令到大家都心心眼，留言指真的被Kenny迷暈。
Kenny發文表示：
「練兵千日用在一時😎
蔡卓妍小姐發起一個 #summerbodychallenge
婀娜多姿玲瓏浮特的曲線
令身邊朋友咬牙切齒妒忌恨😬
男藝人關智斌看不過眼，決定加入戰團！
穿起10多年都沒有穿過的小泳褲迎戰！」
阿Sa留言：「大佬！得兩張唔夠喉喎！」胡定欣亦表示「嘩🫣 係咪你黎架？」鄭希怡﹑洪卓立等人亦有讚好。
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