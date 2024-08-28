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余德丞孭Do姐復刻《三人世界》場面　李麗珍與女兒許倚榕搭港鐵憶肥姐驃叔

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 37 分鐘前

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李麗珍與女兒許倚榕

港鐵邀Do姐鄭裕玲與電台節目拍檔余德丞（Dickson）、李麗珍與女兒許倚榕（Annise）為45周年宣傳，分別在最新的港鐵車廂中，重現那些年拍攝《三人世界》及《富貴逼人》的片段，掀起回憶殺。

其中，Dickson重現林子祥於《三人世界》中，在地鐵站中背起Do姐的浪漫一幕；李麗珍則在車廂中神還原「來弟」的風采，更跟Annise話當年，傳承地鐵在電影中的「幾分鐘約會」。

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《三人世界》

Do姐與Dickson均大讚港鐵45周年拍攝的宣傳片勾起滿滿回憶，Do姐說：「還記得當年跟林子祥拍攝《三人世界》時，要等到收站才可以開工，但能夠在站內實景拍攝才能成就林子祥背我上樓梯的經典一幕。

Dickson續說：「廣告中穿插的經典電影，我最深刻的就是《下一站天后》，事關那時的偶像是Twins，這套戲我足足入戲院睇了3次，哈哈！再加上我本身住銅鑼灣，所以我經常聽到『下一站天后』，特別有Feel！」

Do姐與余德丞重演《三人世界》場面。

鄭裕玲有搭港鐵

Do姐說：「雖然我不是上班族，但閒時也會搭港鐵過海，起碼不用塞車，更方便快捷；我更試過刻意坐多幾個站遊『港鐵河』，車廂光猛舒服。」

Dickson同樣認為港鐵是必備的「日用品」之一：「以前每天放學都搭地港鐵過海去火炭練水，最記得以前地鐵的波波扶手，以及光滑的座位，小時候貪玩的我經常當滑梯一樣跣來跣去！」

除難忘人有三急的尷尬事，Dickson最刻骨銘心的莫過於是「地下鐵碰著她」：「實不相瞞，小弟當年第一次拖手生手仔正是在銅鑼灣站，當時約了初戀女友在渣甸坊出口等，見面後隨即大膽拖對方手仔落樓梯搭車，所以港鐵真的陪我長大呢！」

Do姐與余德丞

余德丞Do姐無代溝
 
Do姐與Dickson曾在電視台合作節目，雙雙回復自由身後，轉至電台「再續前緣」，互相陪伴走過事業的轉捩點，而且零代溝，深受聽眾及網友歡迎！Do姐說：「我跟Dickson這些年來一直互相照顧，隨著合作時間增加，默契也隨著加深，這種連繫就有如港鐵與《口水多過浪花》一樣，多年來陪伴大家才能擁有這種熟悉感！」

Dickson大讚Do姐是個好夥伴：「我跟Do姐性格相近，大家都甚少講廢話，最緊要一矢中的；同時亦師亦友，偷偷告訴大家，有時Do姐的衣服是我挑選的，哈哈！我們的關係就好像是一對互相依賴的好伙伴，與一樣恍如港鐵風雨無阻地接送香港人返工返學。」

Do姐與余德丞


 
李麗珍爆曾為《緣份》試鏡        

另一邊廂，李麗珍今次在車廂中神還原《富貴逼人》「來弟」，表示：「這套電影印象最深刻，我仍記得肥姐張開手擋著其他乘客，讓驃叔『入閘』的情景，然後驃叔的臉被擠壓在玻璃窗上，兩位前輩的生鬼演出，真的百看不厭！」

另外，李麗珍更憶述當年剛入行曾為《緣份》試鏡，但他們最終選了張曼玉。

李麗珍在車廂中還原《富貴逼人》「來弟」。


 
母女趁搭鐵閒話家常    

「連繫相伴」放在母女情上自然最適合不過，珍妹說：「作為一個跟大部份香港人一樣趕收工的藝人，我最愛港鐵的方便快捷，完全不用擔心塞車的問題，拍完戲可以極速回家，爭取時間陪女兒。」

珍妹續稱：「雖然她已經大個女，但在我心目中永遠是個小女孩，最近囡囡開始接觸幕前工作，我也會擔心她若全身投入當藝人會太辛苦，偶爾出活動、拍廣告玩玩便可以了，當然最終決定權在她手上啦！」

李麗珍與女兒許倚榕

 
接幕前演出要求媽咪相伴

至於Annise坦言，媽咪是自己最好的朋友與聆聽者：「有時我們未必到同一個地方工作，但只要出門時間差不多，便會相約一起搭港鐵，在短短的車程中閒話家常，互相替對方加油，所以港鐵絕對連繫了我跟媽咪的其中一樣『日用品』呢！」

她續說：「正如我現在接到的幕前工作，也希望有媽咪陪同才安心，始終自己沒有接受過幕前訓練，雖然不抗拒，但也希望如港鐵一樣精益求精，才能在演藝圈走得更長遠呀！」認真識諗！

李麗珍與女兒許倚榕

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