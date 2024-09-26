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直播預告｜玩具專家 x 幼教老師幼稚園面試攻略Live 　9月27日(四)下午5點 HKET APP家庭台開LIVE同你傾!

尖子教室

發布時間： 7 小時前

最後更新： 1 小時前

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9月星級生活智慧

手爸媽可宜「Live陪你產前產後保養」

9月17日(四)下午4點 HKET APP家庭台開LIVE同你傾!

9月星級生活智慧節目，TOPick親子為大家請來星級靚媽新手爸媽 可宜，同大家傾傾產前產後保養！

記得9月17日(二)下午4點開HKET APP家庭台收睇直播節目啦!

錯過直播都唔怕，隨時可於家庭台重溫完整節目！

頻道時段主題嘉賓
重溫:TOPick家庭台

日期：

9月3日(二)

下午4點

「教學生開學」

  • 分享讀書減壓妙法
  • 如何建立「精神雪櫃」?
  • 讀書、玩樂如何平衡?
  • 著名資深教育工作者Ben Sir歐陽偉豪
  • 3位港大尖子生
收看:TOPick家庭台

日期：

9月5日(四)

9月12日(四)

9月19日(四)

9月26日(四)

下午4點

共4集

【家庭理財星期四】鄧一君 親子理財專輯

  • 如何為孩子儲起教育基金?
  • 怎樣舒適地致富？
  • 做教育基金有什麼須知？
  • 怎樣教小孩理財？
  • 英國留學資訊
CFP認可財務策劃師、前演員鄧一君
收看:TOPick家庭台

日期:

9月10日(二)

下午4點

Live陪你傾扮靚經

  • 產後如何修身做靚媽?
  • 夫妻保鮮之道
  • 皮膚保養心得
  • 工人姐姐失蹤之謎
星級靚媽 孫慧雪
收看:TOPick家庭台

日期:

9月13日(五)

9月27日(五)

下午5點

玩具專家 x 幼教老師 幼稚園面試攻略Live
  • 名幼收生標準？
  • 小朋友坐唔定，面試較輸蝕？
  • 0-6歲必備玩具？
  • 玩具對兒童發展成長的好處？
  • 擁17年幼教經驗、特殊教育資格老師 何淑靜
  • 擁35年經驗玩具專家 黃綺萍博士
收看:TOPick家庭台

日期:

10月4日(五)

10月18日(五)

下午5點

【小一派位】講解幼稚園面試技巧註冊行為治療師 Polly Hui
收看:TOPick家庭台

日期:

9月17日(二)

下午4點

產後保養

  • 備孕苦與樂
  • 產前產後保養心得？
  • 坐月坐得好日後無煩惱?
  • 如何極速修身?
星級靚媽 新手爸媽 可宜

另外TOPick 9月亦有其他直播節目，隨時留意收睇啦!

直播預告｜前救護員、見鬼作家馬菲、心靈療癒師 詹朗林(JJ) 一連5集靈異見證「鬼同你Live」　8月28日起逢星期三下午5點 HKET APP家庭台開LIVE同你傾!

直播預告｜林作裕美大談兩性關係與另一半相處必學攻略　9月3日(二)下午2點 HKET APP娛樂台開LIVE同你傾!

9月情緒健康學堂直播預告｜催眠治療師同你Chat:教你做個好情人！　9月10日下午2點HKET APP健康台直播Live同你傾

教育升學資訊盡在「Band1學堂」：https://bit.ly/3a6HT6T
小學名校試題免費下載：bit.ly/2X96KAZ 

中小學教育 生活智慧 鄧一君

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