直播預告｜9月星級生活智慧：「Live陪你傾扮靚經」 靚媽孫慧雪　9月10日(二)下午4點 HKET APP家庭台開LIVE同你傾!

9月星級生活智慧：家庭理財星期四

CFP認可財務策劃師、前演員鄧一君開LIVE同你傾「兒童教育基金」

9月5日(四)下午4點 HKET APP家庭台收睇

9月星級生活智慧節目，TOPick親子為大家請來星級靚媽 孫慧雪，開LIVE 同大家 陪你傾扮靚經 ，相信很多父母都會計劃替孩子買教育基金，到底買教育基金有什麼須知? 如何教小孩理財？如何舒適地致富？

記得留意9月5日(四)，下午4點，開HKET APP家庭台收睇直播節目啦!

錯過直播都唔怕，隨時可於家庭台重溫完整節目！

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怎樣舒適地致富？

做教育基金有什麼須知？

怎樣教小孩理財？

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