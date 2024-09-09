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直播預告｜9月星級生活智慧：「Live陪你傾扮靚經」 靚媽孫慧雪　9月10日(二)下午4點 HKET APP家庭台開LIVE同你傾!

尖子教室

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

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9月星級生活智慧：家庭理財星期四

CFP認可財務策劃師、前演員鄧一君開LIVE同你傾「兒童教育基金」

9月5日(四)下午4點 HKET APP家庭台收睇

9月星級生活智慧節目，TOPick親子為大家請來星級靚媽 孫慧雪，開LIVE 同大家陪你傾扮靚經，相信很多父母都會計劃替孩子買教育基金，到底買教育基金有什麼須知? 如何教小孩理財？如何舒適地致富？

記得留意9月5日(四)，下午4點，開HKET APP家庭台收睇直播節目啦!

錯過直播都唔怕，隨時可於家庭台重溫完整節目！

頻道時段主題嘉賓
重溫:TOPick家庭台

日期：

9月3日(二)

下午4點

「教學生開學」

  • 分享讀書減壓妙法
  • 如何建立「精神雪櫃」?
  • 讀書、玩樂如何平衡?
  • 著名資深教育工作者Ben Sir歐陽偉豪
  • 3位港大尖子生
收看:TOPick家庭台

日期：

9月5日(四)

9月12日(四)

9月19日(四)

9月26日(四)

下午4點

共4集

【家庭理財星期四】鄧一君 親子理財專輯

  • 如何為孩子儲起教育基金?
  • 怎樣舒適地致富？
  • 做教育基金有什麼須知？
  • 怎樣教小孩理財？
  • 英國留學資訊
CFP認可財務策劃師、前演員鄧一君
收看:TOPick家庭台

日期:

9月10日(二)

下午4點

Live陪你傾扮靚經

  • 產後如何修身做靚媽?
  • 夫妻保鮮之道
  • 皮膚保養心得
  • 工人姐姐失蹤之謎
星級靚媽 孫慧雪
收看:TOPick家庭台

日期:

9月16日(一)

9月30日(一)

10月14日(一)

10月28日(一)

下午5點

共4集

【小一派位】講解幼稚園面試技巧敬請期待
收看:TOPick家庭台

日期:

9月17日(二)

下午4點

產後保養星級靚媽 可宜

另外TOPick 9月亦有其他直播節目，隨時留意收睇啦!

直播預告｜前救護員、見鬼作家馬菲、心靈療癒師 詹朗林(JJ) 一連5集靈異見證「鬼同你Live」　8月28日起逢星期三下午5點 HKET APP家庭台開LIVE同你傾!

直播預告｜林作裕美大談兩性關係與另一半相處必學攻略　9月3日(二)下午2點 HKET APP娛樂台開LIVE同你傾!

9月情緒健康學堂直播預告｜催眠治療師同你Chat:教你做個好情人！　9月10日下午2點HKET APP健康台直播Live同你傾

教育升學資訊盡在「Band1學堂」：https://bit.ly/3a6HT6T
小學名校試題免費下載：bit.ly/2X96KAZ 

中小學教育 生活智慧 鄧一君

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