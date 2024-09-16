直播預告｜9月星級生活智慧：新手爸媽可宜「Live陪你產前產後保養」 9月17日(四)下午4點 HKET APP家庭台開LIVE同你傾!
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最後更新： 1 小時前
9月星級生活智慧
手爸媽可宜「Live陪你產前產後保養」
9月17日(四)下午4點 HKET APP家庭台開LIVE同你傾!
9月星級生活智慧節目，TOPick親子為大家請來星級靚媽新手爸媽 可宜，同大家傾傾產前產後保養！
記得9月17日(二)下午4點開HKET APP家庭台收睇直播節目啦!
錯過直播都唔怕，隨時可於家庭台重溫完整節目！
|頻道
|時段
|主題
|嘉賓
|重溫:TOPick家庭台
日期：
9月3日(二)
下午4點
「教學生開學」
|收看:TOPick家庭台
日期：
9月5日(四)
9月12日(四)
9月19日(四)
9月26日(四)
下午4點
共4集
【家庭理財星期四】鄧一君 親子理財專輯
|CFP認可財務策劃師、前演員鄧一君
|收看:TOPick家庭台
日期:
9月10日(二)
下午4點
Live陪你傾扮靚經
|星級靚媽 孫慧雪
|收看:TOPick家庭台
日期:
9月13日(五)
9月27日(五)
下午5點
|玩具專家 x 幼教老師 幼稚園面試攻略Live
|收看:TOPick家庭台
日期:
10月4日(五)
10月18日(五)
下午5點
|【小一派位】講解幼稚園面試技巧
|註冊行為治療師 Polly Hui
|收看:TOPick家庭台
日期:
9月17日(二)
下午4點
產後保養
|星級靚媽 新手爸媽 可宜
另外TOPick 9月亦有其他直播節目，隨時留意收睇啦!
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