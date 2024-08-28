直播預告｜9月星級生活智慧：Ben Sir歐陽偉豪x3位港大尖子「教學生開學」　9月3日(二)下午4點 HKET APP家庭台開LIVE同你傾!

9月星級生活智慧：Ben Sir歐陽偉豪x3位港大尖子「教學生開學」

9月3日(二)下午4點 HKET APP家庭台開LIVE同你傾!

就快又到9月開學啦! TOPick邀請到著名資深教育工作者Ben Sir歐陽偉豪，以及3位港大尖子生，同大家開LIVE「教學生開學」!幾位將會分享讀書減壓心得，如何在學習與娛樂間取得平衡等等話題，記得9月3日(二)，下午4點，開HKET APP家庭台收睇直播節目啦!

錯過直播都唔怕，隨時可於家庭台重溫完整節目！

頻道 時段 主題 嘉賓 收看:TOPick家庭台 日期： 9月3日(二) 下午4點 「教學生開學」 分享讀書減壓妙法

如何建立「精神雪櫃」?

讀書、玩樂如何平衡? 著名資深教育工作者Ben Sir歐陽偉豪

3位港大尖子生

另外TOPick 9月亦有其他直播節目，隨時留意收睇啦!

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