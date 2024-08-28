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直播預告｜9月星級生活智慧：Ben Sir歐陽偉豪x3位港大尖子「教學生開學」　9月3日(二)下午4點 HKET APP家庭台開LIVE同你傾!

尖子教室

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 39 分鐘前

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熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

9月星級生活智慧：Ben Sir歐陽偉豪x3位港大尖子「教學生開學」

9月3日(二)下午4點 HKET APP家庭台開LIVE同你傾!

就快又到9月開學啦! TOPick邀請到著名資深教育工作者Ben Sir歐陽偉豪，以及3位港大尖子生，同大家開LIVE「教學生開學」!幾位將會分享讀書減壓心得，如何在學習與娛樂間取得平衡等等話題，記得9月3日(二)，下午4點，開HKET APP家庭台收睇直播節目啦!

錯過直播都唔怕，隨時可於家庭台重溫完整節目！

頻道時段主題嘉賓
收看:TOPick家庭台

日期：

9月3日(二)

下午4點

「教學生開學」

  • 分享讀書減壓妙法
  • 如何建立「精神雪櫃」?
  • 讀書、玩樂如何平衡?
  • 著名資深教育工作者Ben Sir歐陽偉豪
  • 3位港大尖子生

另外TOPick 9月亦有其他直播節目，隨時留意收睇啦!

直播預告｜前救護員、見鬼作家馬菲、心靈療癒師 詹朗林(JJ) 一連5集靈異見證「鬼同你Live」　8月28日起逢星期三下午5點 HKET APP家庭台開LIVE同你傾!

直播預告｜林作裕美大談兩性關係與另一半相處必學攻略　9月3日(二)下午2點 HKET APP娛樂台開LIVE同你傾!

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