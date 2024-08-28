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中年好聲音丨鄔友正自誇舞技勁過女助手　努力學唱歌：有心唔怕老

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

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70歲鄔友正盼出戰《中年好聲音》！

97年港姐冠軍翁嘉穗的富商丈夫鄔友正近日活躍於小紅書，不時發帖文跟網民互動，鄔友正繼早前大方回應「港姐爭夫戰」後，日前他既然透露想出戰《中年好聲音》。

鄔友正：有心唔怕老

事緣鄔友正發帖文大讚女助手「能歌善舞」，不過亦自誇跳舞叻過助手，疫情期間他學習國標舞，更分享一張擘大字馬的相片。

當中他寫道：「我雖然67歲高齡才開始學跳舞，居然現在已經超過她，並且拋離佢！所以天下無難事，有心唔怕老，最緊要開始，結果可能意想不到！」

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努力練歌想出戰《中年好聲音

擁有年輕心境的鄔友正計劃參加比賽：「我唔心足，下一個目標是去英國黑池參加比賽，希望獲獎而回！一貪再貪，現在開始學唱歌，連唱歌我都要超過佢，更希望有一日可以參加TVB的中年好聲音獲獎，更希望有一日我可以做我歌星朋友的演唱會嘉賓。」

當中網民留言：「等鄔生上中年好聲音」，鄔友正即回覆：「努力練習，希望在中年好聲音金榜題名」。

另外，今日鄔友正分享其養生心得，除勤練國標舞，他更會拉筋、舉重、練氣功以及詠春，他說：「居然輕咗6kg， 肚腩冇咗，整個人看起來年輕咗20年，又不再生病，令我歡喜若狂，好過中六合彩！」

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