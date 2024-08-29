癌症殺手丨男子患乙型肝炎惡化成癌　大量癌細胞擴散8個月後竟奇蹟康復

▲ 男子患乙型肝炎惡化成癌，大量癌細胞擴散，8個月後竟奇蹟康復。

【肝炎／肝癌／腫瘤／癌細胞／CT】台灣一名本身有乙型肝炎病史的男子，後來病情惡化為肝癌，腫瘤更達8厘米，而且已擴散至血液。正當以為病情不見樂觀之時，男子在切除肝臟腫瘤後，配合良好的飲食習慣加運動，竟然發現血液中的癌細胞量大減至正常值。

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台灣營養功能醫學專家劉博仁於Facebook分享個案指，該名男病人今年初求醫時，身上的肝腫瘤已達8厘米大小，且入侵到左側肝臟靜脈、門靜脈，造成靜脈栓塞，而且即使接受了標靶藥物、化療、免疫療法、腫瘤栓塞等治療，效果亦不是太好。更駭人的是，男子體內的循環腫瘤細胞顆粒數CTC居然達63顆，他形容情況「是很恐怖的」。

劉博仁指出，男子後來經外科醫師手術評估，決定用手術將肝腫瘤切除。神奇的是，3月手術切除腫瘤後，儘管男子曾有併發症發生，但透過術後營養調理，其5月份電腦斷層竟顯示正常；8月覆診時CTC亦降到只有2顆（一般正常人是0至4顆）。換言之，男子的肝臟腫瘤切除之後，血液當中存在的癌細胞，懷疑因營養調理恰當，從而降到了正常值。

劉博仁表示，想藉由男病人的例子鼓勵大家，任何事情碰到了，驚慌失措在所難免，深呼吸，調整作息，好好調理營養，適度運動，搭配正規治療，他相信幸運之神，都會眷顧大家的。

肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

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7招預防肝癌

由於肝癌早期症狀不明顯，不少病人發現患癌時已屆中晚期，肝癌的治療相對困難，故此預防遠勝於治療，以下7招有助預防肝癌：

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