  • 34°C
香港時間 : 2024828日 (三) 14:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

反恐首案｜陪審團續退庭商議問及達不到有效裁決做法 法官指最重要是忠於誓言

社會

撰文： 陳曉欣

發布時間： 19 分鐘前

分享：

分享：

熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

「屠龍小隊」等人涉計劃在2019年12月8日，於民陣遊行路線放置炸彈及殺警，陪審團今（28日）續於高等法院退庭商議，今早提出法律相關問題，並問及如達致不到有效裁決時的做法。法官指，若陪審員討論後無論維持或改變看法，最重要是忠於誓言，作出符合事實的裁決。

7名被告為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，案件由陪審團審理。首6名被告被控串謀犯對訂明標的之爆炸罪、交替控罪串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸罪及串謀謀殺罪。李家田及劉佩凝另分別被控意圖危害生命而管有槍械及彈藥和串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

陪審團提出3條問題，包括第一與第二項控罪的分別是否在知識上，對於「訂明標的」是否有認知、恐怖主義行為中「財產的嚴重損害」的定義，以及如達致不到有效裁決時，應該繼續討論，直至有人改變立場，還是尋求更多指引。

法官指，張官指首罪的「訂明標的」 是指公共場所，但只知道炸彈會被置放於街道上並不足夠，另外要有意圖導致他人死亡或身體受嚴重傷害。次罪則與炸彈放置位置無關，只須考慮是否被告是否有意圖「相當可能」危害生命或對財產造成嚴重損害。

法官續指，陪審團需要討論甚至是辯論，無論最終維持或改變看法，最重要是忠於誓言，作出符合事實的裁決。法官指本案證據量大，望陪審員考慮所有對被告有利和不利的證據，若最終未能達成有效裁決，可再尋求法官指示。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

罪案 社會矛盾 請願示威 恐怖主義 民間人權陣線 遊行集會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月28日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月28日 時間12:05）
食用安全｜揀錯保溫壺恐重金屬中毒損腦神經　專家教4組號碼慎選安全物料
食用安全｜揀錯保溫壺恐重金屬中毒損腦神經　專家教4組號碼慎選安全物料
泰國墜機｜泰國9人墜機兩中國家庭遇難　「暑假親子旅行」成死亡之旅一女孩剛13歲生日
泰國墜機｜泰國9人墜機兩中國家庭遇難　「暑假親子旅行」成死亡之旅一女孩剛13歲生日
不良飲食︱38歲男愛吃2食物突發腦梗塞命危　醫生揭10大症狀：血脂太高
不良飲食︱38歲男愛吃2食物突發腦梗塞命危　醫生揭10大症狀：血脂太高
香港小姐丨TVB力捧花旦陳曉華突傳年底做人妻　被指秘戀朱敏瀚逾年
香港小姐丨TVB力捧花旦陳曉華突傳年底做人妻　被指秘戀朱敏瀚逾年