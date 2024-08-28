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澳門親子遊｜澳門上葡京「自助山」買一送一優惠　人均$197起歎即煮龍蝦海鮮6歲或以下免費

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

澳門上葡京「自助山」買一送一優惠，人均$197起歎即煮龍蝦海鮮，6歲或以下免費。

【澳門上葡京酒店/自助山/自助餐/Buffet/酒店/自助餐優惠/澳門親子遊/美食/優惠】暑假即將結束，小朋友要準備開學，雖然暫時去不了長途旅行，但都可以趁周末，近近地來個澳門快閃遊。澳門上葡京酒店「自助山」餐廳，推出自助餐買一送一優惠，今日（28日）下午3時在KKday開搶，人均$197起即可品嚐龍蝦、新加坡肉骨茶、冷盤海鮮等美食。每位成人更可免費帶同一位6歲或以下小童用餐，最適合一家大細，即睇優惠詳情！

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澳門上葡京酒店「自助山」餐廳以新鮮時令食材炮製 環球美食，供應8款人氣冷盤海鮮、時令刺身與壽司卷物，還有東南亞地道美食，包括新加坡肉骨茶、馬來西亞 沙嗲烤肉串、印度羊肉卡巴等，更有龍蝦、蟹和大蝦等無限量即叫即煮鮮活海鮮可供額外加購享用。

即日至9月1日，自助山的戶外庭園特設榴槤盛會，提供榴槤泡芙、榴槤芝士蛋糕和榴槤雪糕等特色甜品，以及

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澳門上葡京「自助山」餐廳優惠詳情
預訂日期：8月28日15:00至9月2日23:59
用餐日期：8月31日至9月30日
地址：澳門上葡京3樓

【買一送一】自助午餐
用餐時間：12:00 – 15:00
適用日子：星期一至五
優惠價：$394/2位，平均$197/位（原價$788/2位）

【低至83折】自助午餐
用餐時間：12:00 – 15:00
優惠價：成人$332/位起，小童$213/位起
9月18日：成人$379/位，小童$246/位
（原價 成人$394/位，小童$252/位）

【低至89折】自助晚餐｜包含現場海鮮
用餐時間：18:00 – 22:00
適用日子：星期一至四 
優惠價：成人$758/位，小童（7-12歲）$469/位（原價 成人$845/位，小童$422/位）

適用日子：星期六至日，公眾假期及前夕
優惠價：成人$823/位，小童（7-12歲）$513/位（原價 成人$966/位，小童$540/位）
*每位成人可免費帶同一位6歲或以下小童享用自助餐。

（以上價錢已包括加一服務費）

預定網站：【按此連結】

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親子自助餐｜文華東方酒店自助餐1折優惠　$161起歎即開法國生蠔/波士頓龍蝦/鮑魚

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