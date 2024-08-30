健康生活｜「杉菜媽媽」王月膽固醇血脂超標　健康亮警號4招極速3星期搣甩兩高

【王月／女演員／流星花園／高膽固醇／高血脂／三高】生活和飲食能逆轉健康！台灣資深女星王月，近日分享健康近況，原來在今年生日發現有膽固醇和血脂超標的問題，經過3個月努力，她終於重拾健康狀況，且成功變瘦！

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膽固醇過高｜4招搣甩高膽固醇+高血脂

59歲台灣資深女星王月曾出演不少舞台劇，近日出席金鐘獎做頒獎主持，人緣極佳深受不少觀眾和藝人歡迎。她不時在社交平台上載生活照，而在周一（26日）發文且分享做運動的帖文，原來她今年4月做身體檢查時，發現有兩項指標超標，包括膽固醇和血脂，分別升至232mg/dL和234 mg/dL。當下她被報告結果嚇到，立刻改變生活習慣，形容進入「新生活運動模式」，

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奉行「新生活運動模式」3星期已經非常見效，王月的膽固醇指數降至158mg/dL，血脂亦降至70mg/dL。此外，新的飲食習慣更讓她體重下降3公斤（約6.6磅），本來一直維持體重49公斤的她，3個星期激瘦3公斤。

▲ 3星期指數恢復正常。（Facebook圖片）

她坦言，血脂降下來後連同體重也快速下降，「上年紀後怕太瘦」所以復食澱粉質，盡量避免精緻澱粉。至今已經奉行新運動習慣4個月，體重亦維持在47公斤左右，最近的血液指數亦見正常，故此分享健康日常，鼓勵大眾養成運動好習慣。

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帖文下有不少粉絲和藝人留言，稱讚她非常自律和越來越健康，要好好向她學習。亦提醒她不要太瘦，保持健康最重要。

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11種食物可以幫助降低膽固醇

哈佛醫學院曾於2021年發布，11種食物可以幫助降低膽固醇。哈佛醫學院表示，這些食物會以不同形式阻止身體吸收膽固醇，或將其加速排出體外，從而減低患上心血管疾病的風險，預防中風、糖尿病、心臟病等疾病。若想改善膽固醇超標，日常飲食方面可以選擇這11種食物。

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10種天然超級食物



























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