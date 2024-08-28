  • 34°C
香港時間 : 2024828日 (三) 14:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

47人初選案｜吳一方求情指謀劃難以實行 或遭選舉主任取消資格

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 13 分鐘前

分享：

分享：

熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

西九龍裁判法院。（資料圖片）

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權案，45名罪成被告早前分批陸續求情。法官今（28日）於西九龍裁判法院（暫代高院）聽取柯耀林、吳敏兒及譚凱邦的求情，3人均透過代表律師表示他們屬「其他參與者」，吳一方又指，參與者即使勝出初選，但仍有機會遭選舉主任取消資格，相關謀劃難以實行，法官則指以企圖搶劫案為例，指不會考慮搶劫的成功率；法庭將於9月2日聽取另一批被告求情。

本案為高等法院案件，不設陪審團，主審法官為《港區國安法》指定法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡。法庭今（28日）聽取包括經審訊後被定罪的柯耀林，以及認罪的吳敏兒及譚凱邦之求情。

吳敏兒由資深大律師李志喜代表求情，李先質疑《港區國安法》中的分級量刑制對法庭沒有約束力，又指本案並不涉及暴力及威嚇手段，參與者即使勝出初選，但仍有機會遭選舉主任取消資格，相關謀劃難以實行。

李又指，吳並沒有勝出初選，屬「陪跑」角色，又指即使法庭考慮分級量刑制，本案的量刑亦不應落入最嚴厲的級別，即吳應屬「積極參與者」或「其他參與者」。

法官則指，有證人亦提及謀劃中亦有「Plan B」及「Plan C」侯選人，又指謀劃能否成功並非判刑考慮因素。法官又以企圖搶劫案為例，指不會考慮案中被告搶劫的成功率。

譚凱邦則由大律師馬維騉代表求情，馬引述前天文台台長林超英的求情信指，譚一直關注環保議題。馬又指，譚致力於環境保育，並視環保議題為最優先，而譚參與初選的目標，是希望將綠色聲音帶入政府。

馬又指，法庭需考慮被告的參與程度，相信法庭並不會同意譚是協劃的發起人，馬又認為譚亦非「積極參與者」，法庭可考慮譚屬「其他參與者」。

柯耀林由大律師葉海琅代表求情，葉指，柯屬「其他參與者」，即使法庭認為柯屬「積極參與者」，柯亦屬當中較低的程度，因為柯的參與程度較低，亦未有外顯行為（overt act）。

法官則質疑，指柯於案中曾承諾在進入立法會後，將無差別否決財政預算案。葉則表示，柯的串謀程度較低，亦非最激進的參與者。

本案將押後至9月2日，屆時將由9名新界東參選人，即何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、陳志全、鄒家成、林卓廷、范國威、呂智恆及林景楠求情，預計需時4天。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

罪案 請願示威 一國兩制 新界 社會矛盾 九龍 港區國安法 國安法 搶劫 劉頴匡

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月28日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月28日 時間12:05）
食用安全｜揀錯保溫壺恐重金屬中毒損腦神經　專家教4組號碼慎選安全物料
食用安全｜揀錯保溫壺恐重金屬中毒損腦神經　專家教4組號碼慎選安全物料
泰國墜機｜泰國9人墜機兩中國家庭遇難　「暑假親子旅行」成死亡之旅一女孩剛13歲生日
泰國墜機｜泰國9人墜機兩中國家庭遇難　「暑假親子旅行」成死亡之旅一女孩剛13歲生日
不良飲食︱38歲男愛吃2食物突發腦梗塞命危　醫生揭10大症狀：血脂太高
不良飲食︱38歲男愛吃2食物突發腦梗塞命危　醫生揭10大症狀：血脂太高
香港小姐丨TVB力捧花旦陳曉華突傳年底做人妻　被指秘戀朱敏瀚逾年
香港小姐丨TVB力捧花旦陳曉華突傳年底做人妻　被指秘戀朱敏瀚逾年