47人初選案｜吳敏兒求情指謀劃難以實行　或遭選舉主任取消資格

▲ 西九龍裁判法院。（資料圖片）

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權案，45名罪成被告早前分批陸續求情。法官今（28日）於西九龍裁判法院（暫代高院）聽取柯耀林、吳敏兒及譚凱邦的求情，3人均透過代表律師表示他們屬「其他參與者」，吳一方又指，參與者即使勝出初選，但仍有機會遭選舉主任取消資格，相關謀劃難以實行，法官則指以企圖搶劫案為例，指不會考慮搶劫的成功率；法庭將於9月2日聽取另一批被告求情。

本案為高等法院案件，不設陪審團，主審法官為《港區國安法》指定法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡。法庭今（28日）聽取包括經審訊後被定罪的柯耀林，以及認罪的吳敏兒及譚凱邦之求情。

吳敏兒由資深大律師李志喜代表求情，李先質疑《港區國安法》中的分級量刑制對法庭沒有約束力，又指本案並不涉及暴力及威嚇手段，參與者即使勝出初選，但仍有機會遭選舉主任取消資格，相關謀劃難以實行。

李又指，吳並沒有勝出初選，屬「陪跑」角色，又指即使法庭考慮分級量刑制，本案的量刑亦不應落入最嚴厲的級別，即吳應屬「積極參與者」或「其他參與者」。

法官則指，有證人亦提及謀劃中亦有「Plan B」及「Plan C」侯選人，又指謀劃能否成功並非判刑考慮因素。法官又以企圖搶劫案為例，指不會考慮案中被告搶劫的成功率。

譚凱邦則由大律師馬維騉代表求情，馬引述前天文台台長林超英的求情信指，譚一直關注環保議題。馬又指，譚致力於環境保育，並視環保議題為最優先，而譚參與初選的目標，是希望將綠色聲音帶入政府。

馬又指，法庭需考慮被告的參與程度，相信法庭並不會同意譚是協劃的發起人，馬又認為譚亦非「積極參與者」，法庭可考慮譚屬「其他參與者」。

柯耀林由大律師葉海琅代表求情，葉指，柯屬「其他參與者」，即使法庭認為柯屬「積極參與者」，柯亦屬當中較低的程度，因為柯的參與程度較低，亦未有外顯行為（overt act）。

法官則質疑，指柯於案中曾承諾在進入立法會後，將無差別否決財政預算案。葉則表示，柯的串謀程度較低，亦非最激進的參與者。

本案將押後至9月2日，屆時將由9名新界東參選人，即何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、陳志全、鄒家成、林卓廷、范國威、呂智恆及林景楠求情，預計需時4天。

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