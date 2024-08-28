盛事經濟｜ART021 HONG KONG即日開鑼 10件雕塑免費公眾展出

▲ 圖為美國雕塑家 Robert Indiana《LOVE 》。（攝:陳家昌）

亞洲最大規模藝展之一的「ART021 HONG KONG 香港廿一當代藝術博覽會」獲政府「文化藝術盛事基金」資助，由即日起至9月8日首度舉行，精選內地及13個國家近90間畫廊的頂尖藝術品展出。

ART021藝術集團聯合創始人周大為在昨日記者會表示，香港是僅次紐約作為全球第二大藝術交易中心，加上零關稅和運輸方便的優勢，便利藝術品交易。把ART021帶到香港，希望藉香港策略性地位及優勢，打通中國內地與一帶一路國家新興市場，聯通亞洲及環球藝術市場。「今屆ART021在香港是一個開端，希望可為香港每年創造另一個文化界盛事，亦感謝香港政府的支持和配合。」

▲ ART021創辦人周大為表示，希望藉香港策略性地位及優勢，打通中國內地與一帶一路國家新興市場

ART021藝術集團於2013年創立，同年主辦ART021上海廿一當代藝術博覽會，10年內成為亞洲著名藝術博覽會，每年匯集全球頂級畫廊、藝術家及收藏家，創造出一屆又一屆口碑載道的展會。團隊及後於2018和2021年相繼打造JINGART藝覽北京和DnA SHENZHEN設計與藝術博覽會，致力構築不同風格的藝術生態。

今次ART021 HONG KONG帶來來自13個國家和地區近90個藝廊，全面互動藝術體驗，遍佈全港及大灣區不同文化地標，包括西九文化區富藝斯亞洲總部、維多利亞公園、中環藝穗會及亞洲協會香港中心等。

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在維園中央草坪與藝穗會舉行的「藝構之旅」，帶來7位中國內地及國際藝術家的10件雕塑作品，包括首次在港展出的美國雕塑家 Robert Indiana 作品《LOVE （Red Outside Violet Inside）》，其中9件雕塑設在維園，另一件則在藝穗會天台免費對外開放，為市民帶來藝術融入生活的新體驗。

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