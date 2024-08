烏鴉：重生丨30年前李國豪拍攝出意外喪命　新版《烏鴉》禁用真槍免悲劇重演

▲ 《烏鴉︰重生》

暗黑系超級英雄電影《烏鴉》闊別30年後終極重啟!《烏鴉︰重生》(The Crow)由《白雪公主之魔幻復仇記》(Snow White and the Huntsman)及《攻殼機動隊》(Ghost in the Shell)的路柏山達斯(Rupert Sanders)執導。

幕前方面,由《小丑回魂》(IT)及《殺神John Wick 4》(John Wick: Chapter 4)超人氣男星標斯卡斯格(Bill Istvan Günther Skarsgård)和英國前衛唱作歌手FKA Twigs擔綱演出。

▲ 《烏鴉︰重生》

李國豪中槍身亡

1994年版本《烏鴉》(The Crow)由美國漫畫家James O’Barr的同名暢銷漫畫改編,是李小龍之子李國豪的遺作,他在拍攝進行期間,在一幕被槍擊身亡的戲份,道具槍竟發出實彈,導致李國豪在鏡頭下中槍身亡。

李國豪意外逝世時只有28歲,與父親李小龍一樣英年早逝,電影最後是靠替身和特效才得以完成。

▲ 1994年版本《烏鴉》

與希臘神話共通

在拍攝《烏鴉:重生》時,為了確保安全性和悲劇不會重演,在接受Variety採訪時,導演路柏山達斯支持在片場使用氣槍而不是真槍。

30年後《烏鴉》再次重啟,《烏鴉:重生》不但會比照原版,劇本更直接改編自原作漫畫,同時擔任兩個版本的監製的Edward Pressman表示:「電影保留了漫畫小說的許多元素。」將會比首集更貼近原作漫畫的核心,而且會有更多暴力和黑暗元素。

電影有著史詩或希臘神話的共通點,觸及到愛情、悲傷和憤怒等非常原始和自然的情感,也涉及天堂和地獄、死亡和永生等超自然的心理想像。

▲ 《烏鴉︰重生》

呈現實感美學

《烏鴉︰重生》的視覺設計從第一幕先聲奪人,在電影片頭一個人影(後來觀眾知道是男主角艾力)在黑色液體中扭動和蠕動。導演山達斯說︰「我想製作一部從第一幕起就細膩、複雜且且令人驚艷的電影。」

在一個接近冰點的房間裡,製作團隊將一個大型動物飼料箱裝滿黑色的食物增稠劑,在裡面拍攝標斯卡斯格扭動、濺水、揮拳和吐口水的畫面,全部用最先進的攝影機以超高的每秒600幀拍攝。

高幀率將這些令人不安的動作以慢動作展現,第一個場景已是對抗黑暗的寓言。山達斯補充︰「我希望《烏鴉︰重生》呈現出有實感的美學,即使是超自然元素也必須感覺真實。我不希望有任何天馬行空的感覺。」

