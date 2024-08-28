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烏鴉：重生丨30年前李國豪拍攝出意外喪命　新版《烏鴉》禁用真槍免悲劇重演

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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《烏鴉︰重生》

暗黑系超級英雄電影《烏鴉》闊別30年後終極重啟！《烏鴉︰重生》（The Crow）由《白雪公主之魔幻復仇記》（Snow White and the Huntsman）及《攻殼機動隊》（Ghost in the Shell）的路柏山達斯（Rupert Sanders）執導。

幕前方面，由《小丑回魂》（IT）及《殺神John Wick 4》（John Wick: Chapter 4）超人氣男星標斯卡斯格（Bill Istvan Günther Skarsgård）和英國前衛唱作歌手FKA Twigs擔綱演出。

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《烏鴉︰重生》

李國豪中槍身亡

1994年版本《烏鴉》（The Crow）由美國漫畫家James O’Barr的同名暢銷漫畫改編，是李小龍之子李國豪的遺作，他在拍攝進行期間，在一幕被槍擊身亡的戲份，道具槍竟發出實彈，導致李國豪在鏡頭下中槍身亡。

李國豪意外逝世時只有28歲，與父親李小龍一樣英年早逝，電影最後是靠替身和特效才得以完成。

1994年版本《烏鴉》

與希臘神話共通

在拍攝《烏鴉：重生》時，為了確保安全性和悲劇不會重演，在接受Variety採訪時，導演路柏山達斯支持在片場使用氣槍而不是真槍。

30年後《烏鴉》再次重啟，《烏鴉：重生》不但會比照原版，劇本更直接改編自原作漫畫，同時擔任兩個版本的監製的Edward Pressman表示：「電影保留了漫畫小說的許多元素。」將會比首集更貼近原作漫畫的核心，而且會有更多暴力和黑暗元素。

電影有著史詩或希臘神話的共通點，觸及到愛情、悲傷和憤怒等非常原始和自然的情感，也涉及天堂和地獄、死亡和永生等超自然的心理想像。電影有著史詩或希臘神話的共通點，觸及到愛情、悲傷和憤怒等非常原始和自然的情感，也涉及天堂和地獄、死亡和永生等超自然的心理想像。

《烏鴉︰重生》

呈現實感美學

《烏鴉︰重生》的視覺設計從第一幕先聲奪人，在電影片頭一個人影（後來觀眾知道是男主角艾力）在黑色液體中扭動和蠕動。導演山達斯說︰「我想製作一部從第一幕起就細膩、複雜且且令人驚艷的電影。」

在一個接近冰點的房間裡，製作團隊將一個大型動物飼料箱裝滿黑色的食物增稠劑，在裡面拍攝標斯卡斯格扭動、濺水、揮拳和吐口水的畫面，全部用最先進的攝影機以超高的每秒600幀拍攝。

高幀率將這些令人不安的動作以慢動作展現，第一個場景已是對抗黑暗的寓言。山達斯補充︰「我希望《烏鴉︰重生》呈現出有實感的美學，即使是超自然元素也必須感覺真實。我不希望有任何天馬行空的感覺。」

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