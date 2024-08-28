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非法賭博｜警搗跨國犯罪集團及黑幫聯營賭博平台　拘12人涉款2.5億

社會

撰文： 曾秋文

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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警方搗破一個由跨國犯罪集團操控、本地黑社會營運的網上非法賭博平台。（曾秋文攝）

警方搗破一個由跨國犯罪集團操控、本地黑社會營運的網上非法賭博平台。平台吸引香港及其他東南亞客人賭博，每月營業額高達五千萬港元，東九龍總區科技及財富罪案組日前展開代號「天海」的行動，搗破營運中心，拘捕12人。

童學園
甜藝尖子｜蘇君蕎棄升大學赴日追甜藝夢　回港開班授徒藉甜品傳遞正能量

東九龍總區科技及財富罪案組總督察鄔凱寧表示，涉案賭博平台由2023年2月開始營運，透過不同社交媒體宣傳和招攬賭客，透過網頁或手機應用程式進行註冊，以轉數快或加密貨幣充值遊戲點數，平台提供多種不同賭博活動，包括百家樂、老虎機、釣魚機、彩票活動和賽馬等。為吸引更多賭客，平台會因應不同季度的大型體育賽事新增不同的項目，如8月份的奧運和剛開鑼的英超足球。

經深入調查後，警方本月24至27日搗破營運中心，拘捕4男8女，年齡介乎20至56歲，包括骨幹成員、客服員、收受傀儡戶口的中介和傀儡戶口持有人，檢獲多部電腦，當中紀錄集團投注紀錄和犯罪得益。在本年4至8月收受2.5億元賭款，即每月平均5000萬元，在5個月中利潤每月平均約1600萬元。警方同時檢獲3部電腦、211張電話卡、386張銀行卡、手機、數鈔機、17萬元現金、大量名牌手錶、首飾和手袋，相信為犯罪得益。

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